Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Рубин
Амкар-Пермь - Рубин: обзор матча 17 апреля 2010
Амкар-Пермь
17.04.2010, суббота, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
21'
Б. Натхо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Рубин
Желтая карточка
А. Померко
Замена
А. Горбанец
️️️️
В. Галиулин
Желтая карточка
А. Топчу
Замена
П. Быстров
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
И. Кнежевич
️️️️
Д. Дедечко
Замена
А. Топчу
️️️️
С. Волков
Замена
В. Гришин
️️️️
Д. Соколов
Желтая карточка
А. Орехов
Желтая карточка
А. Бухаров
Замена
Л. Салуквадзе
️️️️
В. Калешин
ГОЛ! 0:1!
Б. Натхо
12'
Желтая карточка
В. Калешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
69
Денис Дедечко
ЦП
20
Алексей Померко
ЦП
1
Сергей Волков
АП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Алан Касаев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
10
Андрей Топчу
ПП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
24
Федорив
21
Белоруков
13
Новакович
14
Сираков
25
Соколов
69
Дедечко
20
Померко
7
Пеев
1
Волков
29
Кушев
4-5-1
1
Рыжиков
17
Калешин
9
Орехов
44
Навас
14
Ансальди
11
Касаев
15
Муравски
16
Нобоа
10
Натхо
21
Галиулин
11
Бухаров
25
Соколов
28
Гришин
28
Гришин
25
Соколов
69
Дедечко
10
Кнежевич
10
Кнежевич
69
Дедечко
1
Волков
10
Топчу
10
Топчу
1
Волков
21
Галиулин
32
Горбанец
32
Горбанец
21
Галиулин
17
Калешин
3
Салуквадзе
3
Салуквадзе
17
Калешин
11
Касаев
0
Быстров
0
Быстров
11
Касаев
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Рубин
41
Максим Шумайлов
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
0
Евгений Черемисин
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Амкар-Пермь - Рубин
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
Е. Волнин (Владимир)
Делегат:
А. Маляров (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Рубин
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+