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Амкар-Пермь - Спартак-Нальчик
Амкар-Пермь - Спартак-Нальчик: обзор матча 20 ноября 2010
Амкар-Пермь
20.11.2010, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
20'
С. Ристич
61'
А. Топчу
76'
Д. Белоруков
35'
Й. Голич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Спартак-Нальчик
Желтая карточка
И. Черенчиков
Замена
М. Кушев
️️️️
С. Волков
ГОЛ! 3:1!
Д. Белоруков
Пас отдал
А. Коломейцев
Желтая карточка
А. Топчу
Желтая карточка
С. Волков
Желтая карточка
М. Джудович
Замена
Н. Маляров
️️️️
К. Гетериев
Замена
А. Рылов
️️️️
А. Васянович
ГОЛ! 2:1!
А. Топчу
Пас отдал
С. Волков
Желтая карточка
В. Васин
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
Й. Голич
Желтая карточка
Й. Голич
ГОЛ! 1:1!
Й. Голич
Пас отдал
Р. Концедалов
Желтая карточка
Д. Белоруков
ГОЛ! 1:0!
С. Ристич
Пас отдал
Г. Пеев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
24
Алексей Попов
(К)
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ПЗ
10
Андрей Топчу
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
1
Сергей Волков
АП
7
Георги Пеев
ПП
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак-Нальчик
1
Александр Колинько
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
13
Казбек Гетериев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
28
Йован Голич
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
0
Лука Жинко
ЦП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
29
Мартин Кушев
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
60
Рикардо Жезус
ЦФ
4-4-1-1
1
Усминский
28
Гришин
24
Попов
21
Белоруков
79
Черенчиков
10
Топчу
18
Коломейцев
13
Новакович
7
Пеев
1
Волков
0
Ристич
4-3-1-2
1
Колинько
30
Васянович
20
Джудович
5
Васин
4
Йованович
28
Голич
11
Концедалов
13
Гетериев
13
Щаницин
19
Гошоков
17
Дядюн
1
Волков
29
Кушев
29
Кушев
1
Волков
13
Гетериев
7
Маляров
7
Маляров
13
Гетериев
30
Васянович
10
Рылов
10
Рылов
30
Васянович
28
Голич
8
Сирадзе
8
Сирадзе
28
Голич
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Спартак-Нальчик
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
33
Аслан Дышеков
ОП
30
Отто
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
33
Аслан Дышеков
ОП
30
Отто
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Амкар-Пермь - Спартак-Нальчик
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
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3 : 0
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1 : 2
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0 : 1
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Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Спартак-Нальчик
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Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
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1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
И.Зарипов (Ленинградская область)
И.Писанко (Новосибирск)
Делегат:
А.Савкин (Балашиха)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 13:40 (прямая)
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