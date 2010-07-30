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РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Амкар-Пермь
Спартак-Нальчик - Амкар-Пермь: обзор матча 30 июля 2010
Спартак-Нальчик
30.07.2010, пятница, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
9'
Р. Концедалов
11'
Леандро
74'
З. Сираков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Амкар-Пермь
Замена
Й. Голич
️️️️
М. Бикмаев
+1
Замена
Ж. Карлос
️️️️
В. Гришин
Желтая карточка
Д. Сирадзе
Замена
Л. Жинко
️️️️
И. Кнежевич
Замена
А. Гошоков
️️️️
В. Дядюн
ГОЛ! 2:1!
З. Сираков
Замена
М. Бикмаев
️️️️
А. Щаницин
Желтая карточка
А. Попов
Желтая карточка
А. Топчу
ГОЛ! 2:0!
Леандро
Пас отдал
В. Дядюн
11'
ГОЛ! 1:0!
Р. Концедалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
15
Владимир Кисенков
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Казбек Гетериев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
8
Давид Сирадзе
АП
31
Леандро
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
6
Вячеслав Калашников
ЦП
10
Иосип Кнежевич
АП
10
Андрей Топчу
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
28
Йован Голич
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
0
Лука Жинко
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
0
Вито
АП
20
Жеан Карлос
АП
3-4-2-1
30
Отто
15
Кисенков
20
Джудович
5
Васин
7
Гогуа
11
Концедалов
13
Гетериев
31
Леандро
8
Сирадзе
13
Щаницин
17
Дядюн
3-1-4-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
24
Попов
79
Черенчиков
18
Коломейцев
10
Топчу
13
Новакович
6
Калашников
28
Гришин
10
Кнежевич
29
Кушев
13
Щаницин
75
Бикмаев
75
Бикмаев
13
Щаницин
Бикмаев
28
Голич
28
Голич
Бикмаев
17
Дядюн
19
Гошоков
19
Гошоков
17
Дядюн
10
Кнежевич
0
Жинко
0
Жинко
10
Кнежевич
28
Гришин
20
Жеан Карлос
20
Жеан Карлос
28
Гришин
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Амкар-Пермь
1
Антон Антипов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
1
Игорь Усминский
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
0
Вито
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Антон Антипов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
1
Игорь Усминский
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
0
Вито
АП
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
В.Булыгин (Волгоград)
С.Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
Т.Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая)
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