Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Cибирь - Амкар-Пермь
Cибирь - Амкар-Пермь: обзор матча 22 августа 2010
Cибирь
22.08.2010, воскресенье, 13:45
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
80'
И. Шевченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Амкар-Пермь
Желтая карточка
И. Шевченко
+2
Замена
А. Секретов
️️️️
С. Волков
Замена
И. Кнежевич
️️️️
В. Гришин
Замена
А. Климавичус
️️️️
В. Шумуликоски
ГОЛ! 1:0!
И. Шевченко
Пас отдал
А. Дегтярев
Замена
С. Маки
️️️️
М. Кушев
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
Т. Чижек
Замена
Р. Беляев
️️️️
Б. Гржелак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
(К)
ЦЗ
83
Стив
ПЗ
11
Александр Дегтярев
ЛП
88
Рохер Каньяс
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
99
Игорь Шевченко
АП
22
Томаш Чижек
ПП
9
Бартломей Гржелак
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
5
Ника Пилиев
ПП
1
Сергей Волков
(К)
ЦФ
29
Мартин Кушев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
23
Леонид Зуев
АП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
10
Андрей Секретов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
0
Лука Жинко
ЦП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
9
Сейчиро Маки
ЦФ
4-4-1-1
1
Солосин
2
Аравин
17
Бухряков
4
Выходил
83
Стив
11
Дегтярев
88
Каньяс
5
Шумуликоски
22
Чижек
99
Шевченко
9
Гржелак
4-4-2
1
Усминский
14
Сираков
21
Белоруков
79
Черенчиков
25
Соколов
5
Пилиев
13
Новакович
18
Коломейцев
28
Гришин
29
Кушев
1
Волков
5
Шумуликоски
28
Климавичус
28
Климавичус
5
Шумуликоски
22
Чижек
52
Зиновьев
52
Зиновьев
22
Чижек
9
Гржелак
7
Беляев
7
Беляев
9
Гржелак
1
Волков
10
Секретов
10
Секретов
1
Волков
28
Гришин
10
Кнежевич
10
Кнежевич
28
Гришин
29
Кушев
9
Маки
9
Маки
29
Кушев
Остались в запасе
Cибирь
Амкар-Пермь
18
Петр Вашек
ВР
3
Никола Валентич
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
23
Леонид Зуев
АП
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
3
Никола Валентич
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Cибирь - Амкар-Пермь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
А. Глот (Ярославль)
В. Назаров (Невинномысск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс Наш футбол" - 13:25 (прямая)
Новости команд
Все
Cибирь
Амкар-Пермь
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+