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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Амкар-Пермь
Рубин - Амкар-Пермь: обзор матча 11 сентября 2010
Рубин
11.09.2010, суббота, 19:45
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
25'
К. Эдуардо
52'
К. Эдуардо
86'
О. Мартинс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Амкар-Пермь
Замена
Л. Жинко
️️️️
С. Волков
ГОЛ с пенальти! 3:0!
О. Мартинс
Желтая карточка
С. Нарубин
Замена
С. Боккетти
️️️️
С. Навас
Замена
С. Маки
️️️️
М. Кушев
Замена
А. Медведев
️️️️
С. Корниленко
Замена
О. Мартинс
️️️️
К. Эдуардо
Желтая карточка
К. Эдуардо
ГОЛ! 2:0!
К. Эдуардо
Замена
В. Гришин
️️️️
Н. Пилиев
ГОЛ! 1:0!
К. Эдуардо
Пас отдал
С. Корниленко
Желтая карточка
С. Волков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
22
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
10
Андрей Топчу
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
МакБет Сибайя
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
28
Виталий Гришин
ЛП
0
Лука Жинко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Сейчиро Маки
ЦФ
4-3-1-2
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
9
Орехов
23
Кузьмин
11
Касаев
16
Нобоа
10
Натхо
32
Горбанец
22
Эдуардо
12
Корниленко
4-1-3-2
42
Нарубин
14
Сираков
21
Белоруков
79
Черенчиков
13
Гаал
10
Топчу
7
Пеев
13
Новакович
5
Пилиев
1
Волков
29
Кушев
44
Навас
16
Боккетти
16
Боккетти
44
Навас
12
Корниленко
13
Медведев
13
Медведев
12
Корниленко
22
Эдуардо
9
Мартинс
9
Мартинс
22
Эдуардо
1
Волков
0
Жинко
0
Жинко
1
Волков
5
Пилиев
28
Гришин
28
Гришин
5
Пилиев
29
Кушев
9
Маки
9
Маки
29
Кушев
Остались в запасе
Рубин
Амкар-Пермь
1
Юрий Нестеренко
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
МакБет Сибайя
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
МакБет Сибайя
ЦП
Остались в запасе
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Рубин - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
А.Лагун (Санкт-Петербург)
А.Глот (Ярославль)
Делегат:
И.Синер (Омск)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:30 (прямая)
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