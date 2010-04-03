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Амкар-Пермь - Cибирь
Амкар-Пермь - Cибирь: обзор матча 03 апреля 2010
Амкар-Пермь
03.04.2010, суббота, 12:00
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Cибирь
10'
С. Волков
24'
Г. Пеев
90+3'
Г. Пеев
35'
Д. Молош
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Cибирь
ГОЛ! 3:1!
Г. Пеев
Пас отдал
С. Волков
+3
Замена
Д. Садиков
️️️️
А. Померко
+2
Замена
А. Померко
️️️️
Д. Соколов
Желтая карточка
Д. Молош
Замена
М. Савенас
️️️️
А. Шуленин
Замена
И. Кнежевич
️️️️
М. Новакович
Замена
А. Дегтярев
️️️️
А. Антипенко
Желтая карточка
А. Антипенко
Желтая карточка
А. Васильев
ГОЛ! 2:1!
Д. Молош
ГОЛ! 2:0!
Г. Пеев
12'
Замена
А. Васильев
️️️️
Т. Чижек
11'
Травма
Т. Чижек
ГОЛ! 1:0!
С. Волков
Пас отдал
М. Гаал
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
24
Виталий Федорив
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
29
Мартин Кушев
(К)
АП
7
Георги Пеев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
4
Томаш Выходил
(К)
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
4
Артем Морыганов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
77
Мантас Савенас
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
13
Гаал
21
Белоруков
24
Попов
24
Федорив
25
Соколов
13
Новакович
69
Дедечко
7
Пеев
29
Кушев
1
Волков
4-4-2
1
Солосин
28
Климавичус
4
Выходил
24
Филипенко
3
Молош
52
Зиновьев
9
Шуленин
8
Макаренко
22
Чижек
19
Антипенко
10
Близнюк
25
Соколов
20
Померко
20
Померко
25
Соколов
13
Новакович
10
Кнежевич
10
Кнежевич
13
Новакович
Померко
11
Садиков
11
Садиков
Померко
9
Шуленин
77
Савенас
77
Савенас
9
Шуленин
22
Чижек
8
Васильев
8
Васильев
22
Чижек
19
Антипенко
11
Дегтярев
11
Дегтярев
19
Антипенко
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Cибирь
4
Артем Морыганов
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
30
Войцех Ковалевски
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
4
Артем Морыганов
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Остались в запасе
30
Войцех Ковалевски
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Cибирь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
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Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
В. Ходеев (Воронеж)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:45 (прямая)
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