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Амкар-Пермь - Томь
Амкар-Пермь - Томь: обзор матча 10 июля 2010
Амкар-Пермь
10.07.2010, суббота, 18:15
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Томь
71'
М. Кушев (П)
90+3'
А. Коломейцев
67'
С. Корниленко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Томь
ГОЛ! 2:1!
А. Коломейцев
Пас отдал
Г. Пеев
+3
Замена
В. Строев
️️️️
И. Гультяев
Замена
Вито
️️️️
С. Волков
Замена
А. Прудников
️️️️
С. Скобляков
Замена
Г. Мазнов
️️️️
А. Дзюба
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Кушев
Желтая карточка
И. Гультяев
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Корниленко
Замена
А. Топчу
️️️️
В. Гришин
Желтая карточка
Д. Белоруков
Желтая карточка
М. Новакович
Желтая карточка
А. Иванов
Желтая карточка
З. Сираков
Желтая карточка
С. Корниленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
1
Сергей Волков
АП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
55
Сергей Скобляков
ЛП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
83
Александр Харитонов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
0
Вито
АП
10
Андрей Топчу
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
10
Горан Мазнов
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
13
Гаал
21
Белоруков
79
Черенчиков
14
Сираков
28
Гришин
18
Коломейцев
13
Новакович
7
Пеев
1
Волков
29
Кушев
4-4-2
35
Парейко
35
Гультяев
37
Йокич
24
Смирнов
59
Иванов
83
Харитонов
39
Ковальчук
66
Мичков
55
Скобляков
12
Корниленко
22
Дзюба
1
Волков
0
Вито
0
Вито
1
Волков
28
Гришин
10
Топчу
10
Топчу
28
Гришин
35
Гультяев
26
Строев
26
Строев
35
Гультяев
55
Скобляков
89
Прудников
89
Прудников
55
Скобляков
22
Дзюба
10
Мазнов
10
Мазнов
22
Дзюба
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Томь
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
16
Алексей Поляков
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Остались в запасе
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Томь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
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Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
В. Булыгин (оба - Волгоград)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш футбол" - 18:00 (прямая трансляция)
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