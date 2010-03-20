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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Анжи
Амкар-Пермь - Анжи: обзор матча 20 марта 2010
Амкар-Пермь
20.03.2010, суббота, 12:00
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
75'
И. Черенчиков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Анжи
Замена
Т. Тимонов
️️️️
Н. Жосан
Замена
М. Гаал
️️️️
И. Черенчиков
Травма
И. Черенчиков
ГОЛ! 1:0!
И. Черенчиков
Пас отдал
М. Кушев
Замена
Д. Иванов
️️️️
З. Арзиани
Желтая карточка
М. Пекович
Замена
В. Гаглоев
️️️️
М. Новакович
Вторая желтая
М. Шукуров
Желтая карточка
М. Шукуров
Замена
А. Попов
️️️️
З. Сираков
Травма
З. Сираков
Желтая карточка
М. Новакович
16'
Желтая карточка
И. Кнежевич
12'
Желтая карточка
Я. Голенда
Желтая карточка
Н. Жосан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
10
Андрей Топчу
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
29
Мартин Кушев
(К)
АП
7
Георги Пеев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
25
Зураби Арзиани
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
0
Руслан Перепелюков
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
32
Ревази Барабадзе
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
24
Федорив
79
Черенчиков
21
Белоруков
14
Сираков
10
Топчу
13
Новакович
10
Кнежевич
7
Пеев
29
Кушев
1
Волков
4-1-4-1
31
Абаев
4
Шукуров
13
Тагирбеков
3
Пекович
16
Квирквелия
88
Бакаев
6
Цораев
25
Арзиани
28
Ходжава
23
Жосан
16
Голенда
79
Черенчиков
13
Гаал
13
Гаал
79
Черенчиков
14
Сираков
24
Попов
24
Попов
14
Сираков
13
Новакович
27
Гаглоев
27
Гаглоев
13
Новакович
25
Арзиани
13
Иванов
13
Иванов
25
Арзиани
19
Стрельцов
19
Стрельцов
23
Жосан
0
Тимонов
0
Тимонов
23
Жосан
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Анжи
41
Максим Шумайлов
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
0
Руслан Перепелюков
ЦЗ
77
Нукри Ревишвили
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
32
Ревази Барабадзе
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Остались в запасе
0
Руслан Перепелюков
ЦЗ
77
Нукри Ревишвили
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
32
Ревази Барабадзе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Анжи
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
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0 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
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4 : 0
21.09.2026
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2 : 0
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Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
А. Харламов (Тюмень)
В. Бобык (Москва)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:45 (прямая)
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