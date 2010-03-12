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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Амкар-Пермь
ЦСКА - Амкар-Пермь: обзор матча 12 марта 2010
ЦСКА
12.03.2010, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
90+3'
К. Хонда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Амкар-Пермь
Замена
Э. Рахимич
️️️️
М. Красич
+5
ГОЛ! 1:0!
К. Хонда
+3
Замена
А. Попов
️️️️
С. Волков
Желтая карточка
П. Мамаев
Желтая карточка
Г. Пеев
Желтая карточка
В. Березуцкий
Замена
Гильерме
️️️️
М. Гонсалес
Желтая карточка
Т. Нецид
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
Д. Белоруков
Желтая карточка
А. Дзагоев
14'
Желтая карточка
М. Новакович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
10
Андрей Топчу
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
1
Сергей Волков
АП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
5
Шемберас
11
Гонсалес
3
Хонда
66
Дзагоев
17
Красич
15
Нецид
4-4-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
21
Белоруков
24
Федорив
7
Пеев
13
Новакович
10
Кнежевич
10
Топчу
1
Волков
29
Кушев
17
Красич
25
Рахимич
25
Рахимич
17
Красич
66
Дзагоев
10
Мамаев
10
Мамаев
66
Дзагоев
11
Гонсалес
17
Гильерме
17
Гильерме
11
Гонсалес
1
Волков
24
Попов
24
Попов
1
Волков
Остались в запасе
ЦСКА
Амкар-Пермь
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Амкар-Пермь
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
А. Лагун (Санкт-Петербург)
С. Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
C. Анохин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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