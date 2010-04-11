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РПЛ 2026/2027
Ростов - Амкар-Пермь
Ростов - Амкар-Пермь: обзор матча 11 апреля 2010
Ростов
11.04.2010, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
13'
М. Ахметович
84'
Д. Анджелкович
52'
Д. Соколов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Амкар-Пермь
Замена
Д. Садиков
️️️️
В. Федорив
ГОЛ! 2:1!
Д. Анджелкович
Желтая карточка
И. Кнежевич
Замена
Д. Акимов
️️️️
А. Павленко
Замена
В. Гришин
️️️️
Д. Соколов
Желтая карточка
Д. Соколов
Замена
И. Кнежевич
️️️️
Д. Дедечко
ГОЛ! 1:1!
Д. Соколов
Пас отдал
В. Федорив
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Т. Калачев
Желтая карточка
А. Попов
ГОЛ! 1:0!
М. Ахметович
Пас отдал
А. Павленко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
8
Александр Павленко
АП
19
Драган Блатняк
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
24
Виталий Федорив
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
1
Сергей Волков
АП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
22
Деян Радич
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
4-4-1-1
1
Амельченко
33
Анджелкович
4
Окоронкво
24
Гионеа
8
Черкес
2
Калачев
24
Кульчий
8
Гацкан
19
Блатняк
8
Павленко
90
Ахметович
4-4-1-1
42
Нарубин
24
Федорив
24
Попов
21
Белоруков
13
Гаал
7
Пеев
69
Дедечко
13
Новакович
25
Соколов
1
Волков
29
Кушев
2
Калачев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
2
Калачев
8
Павленко
98
Акимов
98
Акимов
8
Павленко
25
Соколов
28
Гришин
28
Гришин
25
Соколов
69
Дедечко
10
Кнежевич
10
Кнежевич
69
Дедечко
24
Федорив
11
Садиков
11
Садиков
24
Федорив
Остались в запасе
Ростов
Амкар-Пермь
22
Деян Радич
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
Главный тренер
Олег Протасов
41
Максим Шумайлов
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Олег Протасов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ростов - Амкар-Пермь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
А. Лагун (Санкт-Петербург)
В. Булыгин (Волгоград)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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