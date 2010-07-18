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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Амкар-Пермь
Ахмат - Амкар-Пермь: обзор матча 18 июля 2010
Ахмат
18.07.2010, воскресенье, 18:45
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
42'
Ш. Асильдаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Амкар-Пермь
Замена
В. Гаглоев
️️️️
Д. Соколов
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
Ш. Асильдаров
Замена
Вито
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
З. Садаев
️️️️
Л. Гвазава
Замена
В. Калашников
️️️️
И. Черенчиков
Замена
А. Кацаев
️️️️
А. Кобенко
Желтая карточка
А. Кобенко
Желтая карточка
Р. Уциев
Желтая карточка
З. Сираков
Желтая карточка
Д. Белоруков
ГОЛ! 1:0!
Ш. Асильдаров
Пас отдал
Маурисио
Желтая карточка
И. Кнежевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
8
Маурисио
ОП
6
Леван Гвазава
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
25
Дмитрий Соколов
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
0
Вито
АП
11
Дамир Садиков
ЦФ
4-1-3-2
31
Дикань
33
Ятченко
5
Феррейра
4
Хаймович
40
Уциев
8
Маурисио
20
Кобенко
6
Гвазава
13
Лахиялов
9
Асильдаров
19
Бракамонте
4-4-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
21
Белоруков
13
Гаал
25
Соколов
10
Кнежевич
18
Коломейцев
28
Гришин
18
Бурмистров
29
Кушев
9
Асильдаров
25
Эссаме
25
Эссаме
9
Асильдаров
20
Кобенко
10
Кацаев
10
Кацаев
20
Кобенко
6
Гвазава
9
Садаев
9
Садаев
6
Гвазава
79
Черенчиков
6
Калашников
6
Калашников
79
Черенчиков
25
Соколов
27
Гаглоев
27
Гаглоев
25
Соколов
18
Бурмистров
0
Вито
0
Вито
18
Бурмистров
Остались в запасе
Ахмат
Амкар-Пермь
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
1
Игорь Усминский
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
Остались в запасе
1
Игорь Усминский
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Амкар-Пермь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников (Москва)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:30 (прямая)
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