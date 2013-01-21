|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2013
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|13.04.2013
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|07.04.2013
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.03.2013
|82' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:1
|Рединг (Рединг)
|23.02.2013
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|10.02.2013
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|02.02.2013
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:3
|Астон Вилла (Бирмингем)
|30.01.2013
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.01.2013
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|12.01.2013
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:0
|Суонси (Суонси)
|02.01.2013
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|30.12.2012
|1' -77'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Челси (Лондон)
|26.12.2012
|1' -70'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|22.12.2012
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|15.12.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|09.12.2012
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.12.2012
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|28.11.2012
|73' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|24.11.2012
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|17.11.2012
|1' -82'
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|10.11.2012
|86' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|03.11.2012
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|28.10.2012
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|21.10.2012
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)