Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Томас Хитцльшпергер - статистика

Завершил карьеру
5 апреля 1982 (44)
| Полузащитник
184 см | 77 кг
Германия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эвертон
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Арсенал
0 : 0
16.04.2013
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Эвертон
2 : 0
13.04.2013
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Тоттенхэм
2 : 2
07.04.2013
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Эвертон
1 : 0
30.03.2013
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
3 : 1
02.03.2013
Рединг
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Норвич Сити
2 : 1
23.02.2013
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
10.02.2013
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Эвертон
3 : 3
02.02.2013
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
2 : 1
30.01.2013
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Саутгемптон
0 : 0
21.01.2013
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Эвертон
0 : 0
12.01.2013
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ньюкасл
1 : 2
02.01.2013
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Эвертон
1 : 2
30.12.2012
Челси
1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
2 : 1
26.12.2012
Уиган Атлетик
1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Вест Хэм
1 : 2
22.12.2012
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Сток Сити
1 : 1
15.12.2012
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
2 : 1
09.12.2012
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Сити
1 : 1
01.12.2012
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Эвертон
1 : 1
28.11.2012
Арсенал
73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Эвертон
1 : 1
24.11.2012
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Рединг
2 : 1
17.11.2012
Эвертон
1' - 82'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Эвертон
2 : 1
10.11.2012
Сандерленд
86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Фулхэм
2 : 2
03.11.2012
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Эвертон
2 : 2
28.10.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.10.2012
Эвертон
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+