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    Томас Хитцльшпергер - статистика

    Имя Томас
    Фамилия Хитцльшпергер
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 апреля 1982 (40 лет)
    Рост 184
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2013 Был в запасе Арсенал (Лондон) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    13.04.2013 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    07.04.2013 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 2:2 Эвертон (Ливерпуль)
    30.03.2013 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.03.2013 82' -90' Эвертон (Ливерпуль) 3:1 Рединг (Рединг)
    23.02.2013 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    10.02.2013 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    02.02.2013 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 3:3 Астон Вилла (Бирмингем)
    30.01.2013 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.01.2013 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    12.01.2013 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:0 Суонси (Суонси)
    02.01.2013 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:2 Эвертон (Ливерпуль)
    30.12.2012 1' -77' Эвертон (Ливерпуль) 1:2 Челси (Лондон)
    26.12.2012 1' -70' Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    22.12.2012 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:2 Эвертон (Ливерпуль)
    15.12.2012 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    09.12.2012 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Тоттенхэм (Лондон)
    01.12.2012 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    28.11.2012 73' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Арсенал (Лондон)
    24.11.2012 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    17.11.2012 1' -82' Рединг (Рединг) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    10.11.2012 86' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    03.11.2012 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:2 Эвертон (Ливерпуль)
    28.10.2012 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    21.10.2012 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
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