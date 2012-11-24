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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Норвич Сити
Эвертон - Норвич Сити: обзор матча 24 ноября 2012
Эвертон
24.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
12'
С. Нейсмит
90'
С. Бассонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Норвич Сити
Замена
А. Веллиос
️️️️
С. Нейсмит
90'
90'
ГОЛ! 1:1!
С. Бассонг
Пас отдал
Х. Гарридо
89'
Замена
С. Джексон
️️️️
Р. Снодграсс
88'
Желтая карточка
А. Теттей
87'
Желтая карточка
Х. Гарридо
82'
Замена
М. Банн
️️️️
Д. Радди
75'
Замена
С. Морисон
️️️️
В. Хулахан
68'
Желтая карточка
Б. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
С. Нейсмит
Пас отдал
Б. Овьедо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
3-2-3-2
1
Ховард
5
Хейтинга
19
Ягиелка
25
Дистен
16
Овьедо
3
Бэйнс
20
Пиенаар
0
Хитцльшпергер
21
Осман
18
Елавич
14
Нейсмит
4-5-1
26
Радди
6
Беннетт
4
Бассонг
3
Уиттакер
22
Гарридо
23
Снодграсс
14
Хулахан
6
Теттей
13
Пилкингтон
4
Джонсон
27
Холт
14
Нейсмит
27
Веллиос
27
Веллиос
14
Нейсмит
26
Радди
31
Банн
31
Банн
26
Радди
23
Снодграсс
11
Джексон
11
Джексон
23
Снодграсс
14
Хулахан
20
Морисон
20
Морисон
14
Хулахан
Остались в запасе
Эвертон
Норвич Сити
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
23
Марк Тирней
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Остались в запасе
23
Марк Тирней
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Эвертон - Норвич Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Гудисон Парк
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