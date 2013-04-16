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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Эвертон
Арсенал - Эвертон: обзор матча 16 апреля 2013
Арсенал
16.04.2013, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Эвертон
90'
+5
Замена
Б. Овьедо
️️️️
К. Миральяс
Желтая карточка
Н. Монреаль
90'
+4
90'
+2
Замена
С. Нейсмит
️️️️
В. Аничебе
Замена
Н. Монреаль
️️️️
К. Гиббс
90'
76'
Замена
Н. Елавич
️️️️
Р. Баркли
70'
Желтая карточка
Р. Баркли
Замена
Л. Подольски
️️️️
Т. Уолкотт
69'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Уилшир
68'
Желтая карточка
М. Артета
56'
35'
Желтая карточка
С. Пиенаар
27'
Желтая карточка
Д. Гибсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
8
Микель Артета
(К)
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛВ
6
Росс Баркли
ОП
24
Даррон Гибсон
ОП
25
Маруан Феллайни
АП
87
Кевин Миральяс
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Санья
8
Артета
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Уилшир
32
Уолкотт
9
Жиру
4-2-3-1
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
6
Баркли
24
Гибсон
87
Миральяс
25
Феллайни
20
Пиенаар
28
Аничебе
3
Гиббс
18
Монреаль
18
Монреаль
3
Гиббс
10
Уилшир
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Уилшир
32
Уолкотт
10
Подольски
10
Подольски
32
Уолкотт
87
Миральяс
16
Овьедо
16
Овьедо
87
Миральяс
6
Баркли
18
Елавич
18
Елавич
6
Баркли
28
Аничебе
14
Нейсмит
14
Нейсмит
28
Аничебе
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
1
Вито Манноне
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Арсенал - Эвертон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:40 (прямая)
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