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Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 10 февраля 2013
Манчестер Юнайтед
10.02.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
13'
Р. Гиггз
45+1'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
85'
Желтая карточка
М. Феллайни
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Д. Эванс
81'
70'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
К. Миральяс
57'
Замена
Н. Елавич
️️️️
В. Аничебе
Замена
М. Кэррик
️️️️
Ф. Джонс
56'
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Рафаэл
45'
+1
37'
Желтая карточка
К. Миральяс
ГОЛ! 1:0!
Р. Гиггз
Пас отдал
Р. ван Перси
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
4
Фил Джонс
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
24
Даррон Гибсон
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
4-1-3-1-1
43
Де Хеа
27
Эвра
15
Видич
35
Эванс
2
Рафаэл
4
Джонс
11
Гиггз
8
Клеверли
25
Валенсия
32
Руни
32
ван Перси
4-1-3-2
1
Ховард
18
Невилл
19
Ягиелка
5
Хейтинга
3
Бэйнс
24
Гибсон
21
Осман
25
Феллайни
20
Пиенаар
28
Аничебе
87
Миральяс
35
Эванс
6
Смоллинг
6
Смоллинг
35
Эванс
4
Джонс
16
Кэррик
16
Кэррик
4
Джонс
87
Миральяс
14
Нейсмит
14
Нейсмит
87
Миральяс
28
Аничебе
18
Елавич
18
Елавич
28
Аничебе
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
13
Бен Амос
ВР
28
Андерсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
28
Андерсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
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