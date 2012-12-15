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Сток Сити - Эвертон
Сток Сити - Эвертон: обзор матча 15 декабря 2012
Сток Сити
15.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
52'
К. Джонс
36'
Р. Шоукросс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Эвертон
Замена
М. Кайтли
️️️️
М. Этерингтон
85'
Замена
П. Крауч
️️️️
К. Джонс
77'
Желтая карточка
А. Бегович
73'
Замена
К. Джером
️️️️
Ч. Адам
73'
70'
Замена
Р. Баркли
️️️️
С. Нейсмит
ГОЛ! 1:1!
К. Джонс
Пас отдал
Р. Шоукросс
52'
36'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Шоукросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
5
Кэмерон
6
Хут
17
Шоукросс
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
16
Адам
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
19
Уолтерс
9
Джонс
4-4-2
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
21
Осман
24
Гибсон
25
Феллайни
20
Пиенаар
14
Нейсмит
18
Елавич
26
Этерингтон
28
Кайтли
28
Кайтли
26
Этерингтон
16
Адам
35
Джером
35
Джером
16
Адам
9
Джонс
15
Крауч
15
Крауч
9
Джонс
14
Нейсмит
6
Баркли
6
Баркли
14
Нейсмит
Остались в запасе
Сток Сити
Эвертон
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Сток Сити - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Британния Стэдиум
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