Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 13 апреля 2013
Эвертон
13.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
40'
Д. Гибсон
56'
В. Аничебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
В. Аничебе
90'
+2
Замена
С. Нейсмит
️️️️
К. Миральяс
87'
Замена
Н. Елавич
️️️️
Л. Осман
81'
Желтая карточка
Д. Гибсон
79'
74'
Замена
С. Диаките
️️️️
Э. Гранеро
Желтая карточка
С. Пиенаар
62'
62'
Замена
А. Таарабт
️️️️
П. Джи Сун
ГОЛ! 2:0!
В. Аничебе
Пас отдал
С. Дистен
56'
53'
Желтая карточка
Э. Таунсенд
51'
Желтая карточка
Э. Гранеро
ГОЛ! 1:0!
Д. Гибсон
40'
Желтая карточка
М. Феллайни
35'
34'
Желтая карточка
Ж. Босингва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
12
Джейми Макки
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
19
Ягиелка
23
Коулмен
20
Пиенаар
25
Феллайни
24
Гибсон
21
Осман
28
Аничебе
87
Миральяс
4-4-1-1
20
Сезар
3
Босингва
6
Хилл
4
Самба
5
Онуоха
16
Дженас
23
Гранеро
30
Хойлетт
33
Пак Джи Сун
25
Таунсенд
14
Реми
28
Аничебе
5
Хейтинга
5
Хейтинга
28
Аничебе
87
Миральяс
14
Нейсмит
14
Нейсмит
87
Миральяс
21
Осман
18
Елавич
18
Елавич
21
Осман
33
Пак Джи Сун
49
Таарабт
49
Таарабт
33
Пак Джи Сун
23
Гранеро
32
Диаките
32
Диаките
23
Гранеро
Остались в запасе
Эвертон
Куинз Парк Рейнджерс
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Росс Баркли
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
31
Роберт Грин
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
12
Джейми Макки
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Росс Баркли
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
12
Джейми Макки
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Эвертон - Куинз Парк Рейнджерс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Куинз Парк Рейнджерс
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+