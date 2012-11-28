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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 28 ноября 2012
Эвертон
28.11.2012, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
28'
М. Феллайни
1'
Т. Уолкотт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Арсенал
90'
+1
Замена
Ф. Коклен
️️️️
С. Касорла
80'
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Т. Хитцльшпергер
️️️️
Д. Гибсон
73'
Желтая карточка
Б. Овьедо
70'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
С. Нейсмит
62'
Желтая карточка
Д. Гибсон
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Феллайни
28'
21'
Желтая карточка
К. Гиббс
4'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Л. Косиельни
4'
Травма
Л. Косиельни
1'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ЦП
25
Маруан Феллайни
АП
14
Стивен Нейсмит
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
4
Томас Вермален
(К)
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
8
Санти Касорла
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
2
Хибберт
20
Пиенаар
24
Гибсон
21
Осман
14
Нейсмит
25
Феллайни
18
Елавич
4-3-2-1
13
Щесны
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
4
Вермален
21
Рэмзи
10
Уилшир
8
Артета
32
Уолкотт
8
Касорла
9
Жиру
14
Нейсмит
16
Овьедо
16
Овьедо
14
Нейсмит
24
Гибсон
0
Хитцльшпергер
0
Хитцльшпергер
24
Гибсон
6
Косиельни
3
Гиббс
3
Гиббс
6
Косиельни
8
Касорла
13
Коклен
13
Коклен
8
Касорла
21
Рэмзи
27
Жервиньо
27
Жервиньо
21
Рэмзи
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Вито Манноне
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Эвертон - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гудисон Парк
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