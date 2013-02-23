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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Эвертон
Норвич Сити - Эвертон: обзор матча 23 февраля 2013
Норвич Сити
23.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
84'
К. Камара
90+4'
Г. Холт
39'
Л. Осман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Эвертон
ГОЛ! 2:1!
Г. Холт
Пас отдал
С. Бассонг
90'
+4
86'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
С. Пиенаар
ГОЛ! 1:1!
К. Камара
Пас отдал
Р. Снодграсс
84'
78'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Н. Елавич
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
В. Хулахан
73'
Замена
К. Камара
️️️️
Л. Беккио
58'
Желтая карточка
Г. Холт
55'
44'
Желтая карточка
Л. Бэйнс
39'
ГОЛ! 0:1!
Л. Осман
Пас отдал
Л. Бэйнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Норвич Сити
1
Ли Камп
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-4-2
31
Банн
22
Гарридо
4
Бассонг
6
Тернер
16
Мартин
14
Хулахан
16
Хаусон
4
Джонсон
23
Снодграсс
27
Холт
32
Беккио
4-4-2
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
21
Осман
25
Феллайни
24
Гибсон
20
Пиенаар
18
Елавич
14
Нейсмит
14
Хулахан
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
14
Хулахан
32
Беккио
85
Камара
85
Камара
32
Беккио
20
Пиенаар
16
Овьедо
16
Овьедо
20
Пиенаар
18
Елавич
87
Миральяс
87
Миральяс
18
Елавич
Остались в запасе
Норвич Сити
Эвертон
1
Ли Камп
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Ли Камп
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Норвич Сити - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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