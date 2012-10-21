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Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон
Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон: обзор матча 21 октября 2012
Куинз Парк Рейнджерс
21.10.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
3'
Д. Хойлетт
33'
Ж. Сезар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон
Желтая карточка
Э. Гранеро
90'
+3
Замена
А. Фердинанд
️️️️
Р. Нельсен
84'
83'
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
Н. Елавич
Замена
Н. Онуоха
️️️️
А. Траоре
72'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
Б. Замора
71'
Желтая карточка
С. Диаките
67'
61'
Вторая желтая
С. Пиенаар
54'
Желтая карточка
С. Пиенаар
53'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
В. Аничебе
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ж. Сезар
ГОЛ! 1:0!
Д. Хойлетт
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
3-5-1-1
20
Сезар
17
Нельсен
2
Траоре
3
Босингва
33
Пак Джи Сун
30
Хойлетт
49
Таарабт
32
Диаките
25
Мбиа
23
Гранеро
25
Замора
3-2-2-3
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
25
Дистен
18
Невилл
3
Бэйнс
21
Осман
20
Пиенаар
87
Миральяс
28
Аничебе
18
Елавич
2
Траоре
5
Онуоха
5
Онуоха
2
Траоре
17
Нельсен
35
Фердинанд
35
Фердинанд
17
Нельсен
25
Замора
12
Сиссе
12
Сиссе
25
Замора
18
Елавич
5
Хейтинга
5
Хейтинга
18
Елавич
28
Аничебе
14
Нейсмит
14
Нейсмит
28
Аничебе
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон
31
Роберт Грин
ВР
18
Алехандро Форлин
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
18
Алехандро Форлин
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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