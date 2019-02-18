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Сердар Таски
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
Примера. «Атлетико» покуражился над «Севильей» (6:1). У Депая и Мораты дубли
00:53
Лига 1. «ПСЖ» переиграл «Нант» (4:2), у Мбаппе гол и ассист
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
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Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
4
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
4
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
9
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
7
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
10
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
11
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
52
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
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теста для вас
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Угадаете клуб по городу?
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Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Сердар Таски - статьи
#35 | Защитник
Имя
Сердар
Фамилия
Таски
Состав
Без клуба
Родной город
Эсслинген
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
24 апреля 1987 (35 лет)
Рост
186
Вес
80
Стоимость:
€ 700
тыс
Статистика
Новости
Статьи
Посты
18.02.2019 20:45
Кудряшов забил в дебютном матче за «Истанбул». Там все звезды – старше 30
Конкурентом нашего игрока будет Гаэль Клиши.
10
04.01.2017 21:05
Трансфер Обамеянга станет рекордным в истории. Орлов прогнозирует крах футбола в России. Дайджест событий дня
Марк Гонсалес едва не лишился ноги в ЦСКА. «Спартак» расстанется с Таски. Пепе может перейти в «МЮ». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
10
21.06.2016 21:00
Черчесов может возглавить сборную России. Германия выиграла группу С на Евро-2016. Дайджест событий дня
Сборная России и Леонид Слуцкий повторяют антирекорды. Мхитарян – будущий новичок «МЮ». Мората стал игроком «Реала». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
17
21.04.2016 21:30
«Порту» планирует вернуть Халка. «МЮ» не намерен покупать Роналду. Дайджест событий дня
Сборную Италии может возглавить Спаллетти. Таски не хочет играть за «Спартак» по политическим причинам. Нойер – самый высокооплачиваемый вратарь мира. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
8
22.02.2016 23:00
«МЮ» хочет приобрести Икарди. Бензема может поехать на Евро. Дайджест событий дня
Таски хочет остаться в «Баварии». «Лацио» опроверг продажу Андерсона. ЦСКА завершил трансферную кампанию. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12.02.2016 08:00
5 причин, которые помешают «Баварии» выиграть Бундеслигу
«Бавария» контролирует ситуацию в Бундеслиге, удерживая солидный отрыв от дортмундской «Боруссии». Однако не спешите вручать Мюнхену очередную «салатницу». «Бомбардир» выделяет факторы, которые могут помешать «Баварии» выиграть 26-й титул чемпиона.
3
03.02.2016 23:35
Роналдиньо отверг предложение «Лестера». Дайджест главных событий дня
«Гуанчжоу Эвергранд» оформил рекордный трансфер. «Терек» усилился бразильцем. В «Баварии» назревает скандал. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
03.02.2016 16:30
Трансферы в ведущих лигах Европы. Итоговые таблицы
«Бомбардир» собрал все официальные зимние переходы с участием клубов английской Премьер-лиги, Примеры, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1.
1
02.02.2016 02:00
Черышев перешел в «Валенсию». Таски оказался в «Баварии». Главные трансферы дня
Последний день трансферного окна в Европе завершен. «Бомбардир» представляет вашему вниманию самые значимые сделки.
1
29.01.2016 00:00
Думбия перейдет в «Фенербахче». Касильяс покинет «Порту». Дайджест событий дня
Де Брюйне пропустит не меньше шести недель. Матч между Италией и Россией отменен. Левандовски хочет стать игроком «Реала». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
22.01.2016 23:45
ЦСКА включился в борьбу за Эль-Шаарави. Дайджест событий дня
Фернандо Торрес получил очень заманчивое предложение. Криштиану Роналду запретили навещать друга в Марокко. Иванович останется в «Челси». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21.01.2016 19:00
Мясотряс. Кто ушел или может покинуть «Спартак» зимой
Юра Мовсисян сменил московский «Спартак» на МЛС. Владимир Обухов рвется в «Уфу», а армянин Арас Озбилиз согласен даже на Турцию. «Бомбардир» показывает, кто еще может оказаться не нужен красно-белым в это трансферное окно.
2
28.12.2015 10:00
Письмо Деду Морозу. О чем мечтает болельщик «Спартака»
«Бомбардир» от лица фаната самой многострадальной команды России обратился в последнюю инстанцию. Экстрасенсы и подорожник не помогли, поэтому пришло время Деда Мороза. Да, просить счастья будем «Спартаку».
5
23.12.2015 20:00
Сомнительный «Спартак». Научился ли Федун эффективно тратить деньги?
«Бомбардир» продолжает анализировать зарплатную политику самых обеспеченных клубов российской Премьер-лиги. Следующий на очереди – московский «Спартак».
4
18.12.2015 19:00
«ЦСКА надо удержать Думбия, «Ростову» - Бердыева». Мнение агента о трансферах клубов РФПЛ
Агент «Prof-Sport Company» Олег Шигаев рассказал «Бомбардиру» о том, как клубы первой восьмерки Премьер-лиги будут вести себя на трансферном рынке зимой.
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