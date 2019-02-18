Кудряшов забил в дебютном матче за «Истанбул». Там все звезды – старше 30

Конкурентом нашего игрока будет Гаэль Клиши.

UPD: Кудряшов дебютировал за «Истанбул» в матче 22-го тура чемпионата Турции с «Антальяспором». На 33-й минуте матча он забил первый гол за новый клуб.

Кудряшовым интересовались «Фенербахче» и «Зенит», но он выбрал «Истанбул Башакшехир». Его выбор понятен: в клубе любят опытных футболистов, а бывшие коллеги по РПЛ помогут адаптироваться.

Куда попал Кудряшов?

В лучший клуб чемпионата Турции на данный момент. «Истанбул» появился в 2014 году на базе клуба городской мэрии Стамбула. Новое руководство сразу поставило амбициозную задачу: по итогам первого сезона попасть в Лигу Европы. «Истанбул» выполнил ее не только в сезоне-2014/15, но и во всех последующих – клуб ни разу не финишировал ниже четвертого места.

Сейчас команда идет на первом месте с шестиочковым отрывом от «Галатасарая» и всерьез претендует на чемпионство. В Турции к успеху «Истанбула» относятся сдержанно: клуб частично поддерживается государством и практически не имеет собственных болельщиков. Эта ситуация нехарактерна для Турции, где болельщики являются самой важной составляющей каждого клуба: к примеру, «Галатасарай» и «Фенербахче» частично принадлежат собственным фанатам.

«Для нас непросто конкурировать с другими клубами, которым досталось огромное наследство от наших предков, – рассказывает директор «Истанбула» Мустафа Эрогут. – Но мы активно работаем над этим. Мы ходим в школы, приглашаем детей на стадион, и это уже приносит результат. Нам нужно подождать шесть или семь лет, чтобы эти дети стали настоящими фанатами».

Отсутствие болельщиков – не единственная проблема «Истанбула» на пути к чемпионству. По количеству забитых мячей команда находится лишь на шестом месте в чемпионате. В зимнее трансферное окно клуб в основном пытался решить свои проблемы в атаке. Ниже еще несколько статистических фактов о лидере чемпионата Турции:

«Истанбул» практически не выигрывает у прямых конкурентов. Матчи с двумя ближайшими преследователями, «Галатасараем» и «Ени Малатьяспором», закончились вничью.

У «Истанбула» самая надежная защита в лиге. За 19 матчей команда пропустила лишь 10 голов: на втором месте по этому показателю «Бурсаспор» с 19 пропущенными мячами.

Команда больше всех в лиге владеет мячом (в среднем 56%) и делает самые точные передачи (84,5%). При этом в верховой борьбе у «Истанбула» большие проблемы: последнее место в лиге с 12,6 выигранными единоборствами за игру.

В «Истанбуле» совсем нет молодежи

Директор «Истанбула» Эрогут утверждает, что главная цель клуба – построить сильную академию. Пока что молодые футболисты в клубе почти не играют, средний возраст заявки «Истанбула» – 30,7 лет. Среди футболистов, давно выступающих за клуб, есть Адебайор, Арда Туран и Гаэль Клиши. Отдельная история – 38-летний капитан клуба Эмре. Турок провел больше 100 матчей за «Галатасарай» и «Фенербахче», а в этом сезоне достиг этой отметки и в выступлениях за «Истанбул».

Зимой «Истанбул» продолжил подписывать опытных футболистов. Усилить атаку «Истанбула» должен 35-летний Робиньо: в 2018 бразилец играл за другой турецкий клуб «Сивасспор», и в нынешнем сезоне забил восемь мячей в чемпионате. На позицию форварда был куплен экс-нападающий «Челси» Демба Ба. Он тоже уже играл в Турции, но в «Истанбул» переехал из Китая.

Клуб также подписал еще одного защитника из РПЛ. Помимо Федора Кудряшова, команду пополнил 31-летний Сердар Таски, последним клубом которого был «Спартак». Контракт немца с российской командой завершился еще летом прошлого года, и уже тогда Сердар сфотографировался на стадионе «Истанбула». В августе трансфер не оформили, но спустя полгода Таски все-таки переехал в Турцию.

Единственный молодой футболист в основе «Истанбула» – 23-летний Ирфан Кахведжи. Турок уже провел более 100 матчей в «Суперлиге» и отлично себя чувствует в компании опытных футболистов: «С момента, когда я познакомился со «старшим братом» Эмре, я многому научился у него. Нам очень повезло, что у нас в команде есть такой профессионал».

Кто конкуренты Кудряшова?

Основной левый защитник «Истанбула» – Гаэль Клиши. Он все еще хорош: в двух последних матчах, в которых он выходил на поле, француз был в тройке лучших футболистов команды по версии WhoScored.com. Клиши в среднем делает 2,1 отборов и 2,6 перехватов за игру – это почти в два раза больше, чем у Кудряшова в текущем сезоне за «Рубин». Но 33-летнему Клиши нужен надежный дублер: прошлым летом «Истанбул» арендовал египтянина Карима Хафеза, который не закрепился в основном составе.

Еще одна позиция Федора – центральный защитник. Здесь основным футболистом команды является Александр Епуряну, известный по выступлениям в РПЛ. Вместе с партнером по обороне, Махмутом Текдемиром, молдаванин сыграл практически в каждом матче Суперлиги. Сейчас на эту позицию появился еще один претендент — Сердар Таски.

Турецкие эксперты высоко оценивают оборону «Истанбула», особенно выделяя вклад капитана Эмре: «Главный тренер «Истанбула» построил клуб по модели Гвардиолы. Команда пригласила футболистов из «Барселоны», «Реала», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити», и они отлично играют. Немалый вклад в команду делает опорник Эмре – именно он научил всех играть в оборонительный футбол», – заявил Ридван Дилмен.

Чем еще интересен «Истанбул»?

• Этой зимой «Истанбул» приглашал еще одного звездного футболиста – Месута Озила. «Озил – ценный игрок. Надеюсь, однажды наши дороги пересекутся. Если он захочет присоединиться к нам, мы сделаем все, чтобы заполучить его», – заявлял президент клуба.

• «Истанбул» активно изучает рынок РПЛ. Помимо Кудряшова, Епуряну и Таски, в клубе мог появиться полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш. Летом у португальца заканчивается контракт с москвичами, так что сделка все еще может состояться.

• У «Истанбула» нет проблем с дисциплиной на футбольном поле, но футболисты все равно нередко попадают в различные скандалы. Главный ньюсмейкер – Арда Туран. Мы уже рассказывали о том, что турок в прошлом сезоне был отстранен за драку с судьей. После этого Арда успел подраться с турецким певцом и получить обвинение в причастности к государственному перевороту в Турции.

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