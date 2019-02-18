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    Кудряшов забил в дебютном матче за «Истанбул». Там все звезды – старше 30


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    Голосов: 17
    18.02.2019 20:45
    Конкурентом нашего игрока будет Гаэль Клиши.

    UPD: Кудряшов дебютировал за «Истанбул» в матче 22-го тура чемпионата Турции с «Антальяспором». На 33-й минуте матча он забил первый гол за новый клуб.

    Кудряшовым интересовались «Фенербахче» и «Зенит», но он выбрал «Истанбул Башакшехир». Его выбор понятен: в клубе любят опытных футболистов, а бывшие коллеги по РПЛ помогут адаптироваться.

    Куда попал Кудряшов?

    В лучший клуб чемпионата Турции на данный момент. «Истанбул» появился в 2014 году на базе клуба городской мэрии Стамбула. Новое руководство сразу поставило амбициозную задачу: по итогам первого сезона попасть в Лигу Европы. «Истанбул» выполнил ее не только в сезоне-2014/15, но и во всех последующих – клуб ни разу не финишировал ниже четвертого места.

    Сейчас команда идет на первом месте с шестиочковым отрывом от «Галатасарая» и всерьез претендует на чемпионство. В Турции к успеху «Истанбула» относятся сдержанно: клуб частично поддерживается государством и практически не имеет собственных болельщиков. Эта ситуация нехарактерна для Турции, где болельщики являются самой важной составляющей каждого клуба: к примеру, «Галатасарай» и «Фенербахче» частично принадлежат собственным фанатам.

    «Для нас непросто конкурировать с другими клубами, которым досталось огромное наследство от наших предков, – рассказывает директор «Истанбула» Мустафа Эрогут. – Но мы активно работаем над этим. Мы ходим в школы, приглашаем детей на стадион, и это уже приносит результат. Нам нужно подождать шесть или семь лет, чтобы эти дети стали настоящими фанатами».

    Отсутствие болельщиков – не единственная проблема «Истанбула» на пути к чемпионству. По количеству забитых мячей команда находится лишь на шестом месте в чемпионате. В зимнее трансферное окно клуб в основном пытался решить свои проблемы в атаке. Ниже еще несколько статистических фактов о лидере чемпионата Турции:

    • «Истанбул» практически не выигрывает у прямых конкурентов. Матчи с двумя ближайшими преследователями, «Галатасараем» и «Ени Малатьяспором», закончились вничью.
    • У «Истанбула» самая надежная защита в лиге. За 19 матчей команда пропустила лишь 10 голов: на втором месте по этому показателю «Бурсаспор» с 19 пропущенными мячами.
    • Команда больше всех в лиге владеет мячом (в среднем 56%) и делает самые точные передачи (84,5%). При этом в верховой борьбе у «Истанбула» большие проблемы: последнее место в лиге с 12,6 выигранными единоборствами за игру.

    В «Истанбуле» совсем нет молодежи

    Директор «Истанбула» Эрогут утверждает, что главная цель клуба – построить сильную академию. Пока что молодые футболисты в клубе почти не играют, средний возраст заявки «Истанбула» – 30,7 лет. Среди футболистов, давно выступающих за клуб, есть Адебайор, Арда Туран и Гаэль Клиши. Отдельная история – 38-летний капитан клуба Эмре. Турок провел больше 100 матчей за «Галатасарай» и «Фенербахче», а в этом сезоне достиг этой отметки и в выступлениях за «Истанбул».

    Зимой «Истанбул» продолжил подписывать опытных футболистов. Усилить атаку «Истанбула» должен 35-летний Робиньо: в 2018 бразилец играл за другой турецкий клуб «Сивасспор», и в нынешнем сезоне забил восемь мячей в чемпионате. На позицию форварда был куплен экс-нападающий «Челси» Демба Ба. Он тоже уже играл в Турции, но в «Истанбул» переехал из Китая.

    Клуб также подписал еще одного защитника из РПЛ. Помимо Федора Кудряшова, команду пополнил 31-летний Сердар Таски, последним клубом которого был «Спартак». Контракт немца с российской командой завершился еще летом прошлого года, и уже тогда Сердар сфотографировался на стадионе «Истанбула». В августе трансфер не оформили, но спустя полгода Таски все-таки переехал в Турцию.

    Единственный молодой футболист в основе «Истанбула» – 23-летний Ирфан Кахведжи. Турок уже провел более 100 матчей в «Суперлиге» и отлично себя чувствует в компании опытных футболистов: «С момента, когда я познакомился со «старшим братом» Эмре, я многому научился у него. Нам очень повезло, что у нас в команде есть такой профессионал».

    Кто конкуренты Кудряшова?

    Основной левый защитник «Истанбула» – Гаэль Клиши. Он все еще хорош: в двух последних матчах, в которых он выходил на поле, француз был в тройке лучших футболистов команды по версии WhoScored.com. Клиши в среднем делает 2,1 отборов и 2,6 перехватов за игру – это почти в два раза больше, чем у Кудряшова в текущем сезоне за «Рубин». Но 33-летнему Клиши нужен надежный дублер: прошлым летом «Истанбул» арендовал египтянина Карима Хафеза, который не закрепился в основном составе.

    Еще одна позиция Федора – центральный защитник. Здесь основным футболистом команды является Александр Епуряну, известный по выступлениям в РПЛ. Вместе с партнером по обороне, Махмутом Текдемиром, молдаванин сыграл практически в каждом матче Суперлиги. Сейчас на эту позицию появился еще один претендент — Сердар Таски.

    Турецкие эксперты высоко оценивают оборону «Истанбула», особенно выделяя вклад капитана Эмре: «Главный тренер «Истанбула» построил клуб по модели Гвардиолы. Команда пригласила футболистов из «Барселоны», «Реала», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити», и они отлично играют. Немалый вклад в команду делает опорник Эмре – именно он научил всех играть в оборонительный футбол», – заявил Ридван Дилмен.

    Чем еще интересен «Истанбул»?

    • Этой зимой «Истанбул» приглашал еще одного звездного футболиста – Месута Озила. «Озил – ценный игрок. Надеюсь, однажды наши дороги пересекутся. Если он захочет присоединиться к нам, мы сделаем все, чтобы заполучить его», – заявлял президент клуба.

    • «Истанбул» активно изучает рынок РПЛ. Помимо Кудряшова, Епуряну и Таски, в клубе мог появиться полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш. Летом у португальца заканчивается контракт с москвичами, так что сделка все еще может состояться.

    • У «Истанбула» нет проблем с дисциплиной на футбольном поле, но футболисты все равно нередко попадают в различные скандалы. Главный ньюсмейкер – Арда Туран. Мы уже рассказывали о том, что турок в прошлом сезоне был отстранен за драку с судьей. После этого Арда успел подраться с турецким певцом и получить обвинение в причастности к государственному перевороту в Турции.

    Главные трансферы последнего дня

    Похоже, мы нашли самый странный клуб мира. Там платят фанатам и живут ради мести

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Твиттер «Истанбула»
    Рейтинг: 4 Голосов: 17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 20 февраля 2019, 18:32

      По аналогии с Россией тоже клуб "Кому за 30", только в другой отрасли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 19 февраля 2019, 10:06

      Серьезная компания собралась. Только еще годик, ну максимум два и карета превратится в тыкву.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      lNeTl 19 февраля 2019, 09:10

      Не команда,а очередной финансовый пузырь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 19 февраля 2019, 00:42

      Кудряшов вообще в курсе, что он защитник?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 19 февраля 2019, 00:30

      Робиньо ещё играет? Я думал, что давно завершил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14266

      Skull_Boy 18 февраля 2019, 20:53

      По именам и былым заслугам просто топ команда

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 1 февраля 2019, 19:11

      Кудряшову, Епуряну и Таски не удалось стать чемпионами России. Зато в Турции - могут! Удачи Истанбулу!

      4
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      ...
      Рейтинг: +217

      Avitaminoz > Черкизовский Кот 1 февраля 2019, 19:36

      Таски так то стал чемпионом

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > Avitaminoz 1 февраля 2019, 21:00

      Сорян, точно. Думал, что он ушёл давно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7878

      Томик > Черкизовский Кот 19 февраля 2019, 01:04

      Таски был чемпионом Германии и России. Теперь и чемпионом Турции может стать. Если станет - можно смело в Ливерпуль приглашать. Там тоже затащит.)

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