Безумный поступок бывшего игрока «Барселоны». В ответ – длительная дисквалификация

Арда Туран совсем разбушевался в Турции.

Шесть сезонов Арда Туран зажигал в Испании. Там он провел четыре классных года за «Атлетико» и пару лет был в ротации у «Барселоны». В 30 лет Туран зачем-то вернулся на родину, где его взяли в перспективный «Инстанбул». Команда долго лидировала в чемпионате Турции, но сейчас упала на третье место. Туран ничего хорошего в игру не внес. Зато испортил себе репутацию. Хотя Арда забил два гола и отдал голевой пас, запомнился он совсем не этим.

Вот несколько фактов о турецкой карьере Турана, после которых за него становится страшно:

1) Туран все еще принадлежит «Барселоне». Его аренда рассчитана на 2,5 года, но «Барса» может в любой момент продать турка в другой клуб. Выгода «Истанбула» лишь в проценте от этой самой продажи. По ходу сезона-2018/19 они могут получить 20% от суммы, в следующем – 25%.

2) Еще в марте Туран едва не сорвался на журналистов. Один из них спросил у его жены о свадебной церемонии и про возможный запрет на разговор от Турана. Арда потребовал уважительного отношения, а потом пригрозил репортеру разбитой головой. Дело происходило в ресторане.

3) Арда приехал в Турцию в январе и успел провести только 11 матчей чемпионата. Возможно, больше их и не будет. Турана дисквалифицировали на 16 игр из-за агрессии в адрес арбитров игры «Истанбула» и «Сивасспора». 10 встреч накинули за толчок бокового судьи, по три – за оскорбление главного и мат. За этот эпизод Турана наказали и штрафом почти в 8 тысяч евро.

Transfermarkt оценивает Турана в 7,5 миллионов евро. Зимой им интересовались «Эвертон», «Чикаго» и клубы Серии А. Сейчас кажется, что с таким поведением у Турана возникнут сложности с нормальным продолжением карьеры.