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    Безумный поступок бывшего игрока «Барселоны». В ответ – длительная дисквалификация


    4
    Голосов: 8
    11.05.2018 07:30
    Арда Туран совсем разбушевался в Турции.

    Шесть сезонов Арда Туран зажигал в Испании. Там он провел четыре классных года за «Атлетико» и пару лет был в ротации у «Барселоны». В 30 лет Туран зачем-то вернулся на родину, где его взяли в перспективный «Инстанбул». Команда долго лидировала в чемпионате Турции, но сейчас упала на третье место. Туран ничего хорошего в игру не внес. Зато испортил себе репутацию. Хотя Арда забил два гола и отдал голевой пас, запомнился он совсем не этим.

    Вот несколько фактов о турецкой карьере Турана, после которых за него становится страшно:

    1) Туран все еще принадлежит «Барселоне». Его аренда рассчитана на 2,5 года, но «Барса» может в любой момент продать турка в другой клуб. Выгода «Истанбула» лишь в проценте от этой самой продажи. По ходу сезона-2018/19 они могут получить 20% от суммы, в следующем – 25%.

    2) Еще в марте Туран едва не сорвался на журналистов. Один из них спросил у его жены о свадебной церемонии и про возможный запрет на разговор от Турана. Арда потребовал уважительного отношения, а потом пригрозил репортеру разбитой головой. Дело происходило в ресторане.

    3) Арда приехал в Турцию в январе и успел провести только 11 матчей чемпионата. Возможно, больше их и не будет. Турана дисквалифицировали на 16 игр из-за агрессии в адрес арбитров игры «Истанбула» и «Сивасспора». 10 встреч накинули за толчок бокового судьи, по три – за оскорбление главного и мат. За этот эпизод Турана наказали и штрафом почти в 8 тысяч евро.

    Transfermarkt оценивает Турана в 7,5 миллионов евро. Зимой им интересовались «Эвертон», «Чикаго» и клубы Серии А. Сейчас кажется, что с таким поведением у Турана возникнут сложности с нормальным продолжением карьеры.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 14 мая 2018, 00:32

      спрашивается,зачем уходил из атлетико?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9737

      САДЫЧОК 12 мая 2018, 12:02

      звездняк!...по мне так это средний игрок !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 мая 2018, 11:40

      че он завелся то ... не такой уж и страшный фол на нем был..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Ipzen 12 мая 2018, 11:00

      В Испании, играя за "Барсу", получил бы не больше 3-6 матчей дисквалификации (возможно, меньше). А тут такое...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 11 мая 2018, 16:59

      а Месси за тоже самое даже пальчиком не погрозили и где справедливость

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 11 мая 2018, 16:43

      Зазнался...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 11 мая 2018, 15:34

      справедливо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 11 мая 2018, 13:35

      Довыёживался горячий парень.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 11 мая 2018, 12:23

      вот так надо наказывать бандюков на поле, а не так как ословернблума, судьи не видят его умышленные удары локтем в лицо соперникам и не слышат оскорбления в свой адрес и адрес соперника, ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 11 мая 2018, 10:26

      Он, конечно, не прав был абсолютно (тем более, эпизод абсолютно не стоил того, да и судья, как мне кажется, не ошибся), но это эмоции, которые тоже часть футбола. Акцентированного удара судьи не было - я думаю, 4-5 матчей было бы достаточно.

      3
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