В Турции растет новый суперклуб. Одна из звезд там – гражданин России

«Истанбул» − главная сенсация последних лет.

Почему о нем раньше никто не знал?

«Истанбул Башакшехир» вернулся в турецкую Суперлигу в 2014-м и после этого стабильно финиширует в пятерке сильнейших команд страны. В прошлом году эти парни вовсе чуть не стали чемпионами, но опытный «Бешикташ» был слишком невероятен.

Клуб довольно молодой – его основали в 1990 году. Тогда он назывался «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор», что в переводе означает «Спортивный клуб мэрии города Стамбул». Команда лавировала между вторым и первым дивизионами, но в 2006-м пробилась в Суперлигу. Правда, вскоре сказка кончилась, и клуб продолжил болтаться в омуте турецкого футбола.

В 2014 году владельцы переформатировали и переименовали команду в «Истанбул Башакшехир» и отдали ее на содержание району Башакшехир. Власти города сделали это по двум причинам: команда показывала вялый результат и на нее почти никто не ходил.

Неожиданно после этого решения клуб расцвел. Его перевезли на собственный стадион «Башакшехир Фатих Терим» (в честь главного тренера сборной Турции), дали там шанс перспективному тренеру Абдуллаху Авджи и стали приглашать уже стареющих, но все еще крепких звезд. Впрочем, последнее − фишка всей Турции.

Кто из звезд там играет?

Очень много имен. Например, Гаэль Клиши, который не пригодился Гвардиоле в «Манчестер Сити». Суперзвезда итальянского футбола Гекхан Инлер, который успел стать чемпионом Англии в составе «Лестера». Пожалуй, самый яркий и звездный турецкий футболист XXI-го века Эмре Белезоглу: ветерану уже 37 лет, но он в полном порядке.

Элджеро Элиа, запомнившийся фанатам Бундеслиги пушками за «Гамбург» и «Вердер». И, конечно, мятежный Эммануэль Адебайор. А еще Александр Епуряну, широко известный российской публике.

Последняя трансферная бомба от «Истанбула» получилась совсем громкой − аренда Турана из «Барселоны». Срок действия контракта – два с половиной года, но при этом каталонцы имеют право продажи футболиста в любое трансферное окно. В Стамбуле полузащитника встретили громко и с файерами. В дебютном матче за «Истанбул» Арда забил «Бурсаспору».

Что-что? Епуряну?

Да. Вы наверняка забыли, но защитник проводит там уже четвертый сезон. Послонявшись из «Динамо» то в «Крылья Советов», то в «Анжи», молдавский футболист закончил с арендами и, не встретив достойного предложения, уехал в «Истанбул», который тогда как раз только пережил ребрендинг.

Агент футболиста Леонид Истрати вспоминает те непростые переговоры с турками: «У клуба свой внутренний регламент и свои правила, которые не везде встретишь. Получилось, что мы образно приехали со своим уставом в чужой монастырь. Спорили, ругались, у меня была возможность увидеть своего юриста дерущегося, как тигр. Но потом нашли компромисс, и теперь все стороны довольны». Сейчас защитник регулярно выходит в основе, считается одним из лидеров команды и за 17 матчей этого сезона уже забил четыре гола.

Как дела у Адебайора?

Летом 2016-го Адебайор остался без клуба. Все это − на фоне семейных проблем: родственники обвиняли игрока в том, что он забыл про них, а мать якобы выгнал из дома. Футболист же считает, что его проклинали. Потом он прокомментирует ситуацию: «Я никогда не выгонял свою маму из дома, она сама решила уйти. Хочу, чтобы они перестали меня обсуждать и наводить на меня порчу, чтобы оставили меня в покое. Той, которая назвала себя моей сестрой, я купил дом за 1,2 миллиона долларов. Я еще жив, а мои родственники уже поделили все мое имущество. Они уже распределили, кому достанется та или иная машина или квартира. Представляете?».

Недавно Адебайор усыновил сына своего брата Питера, который недавно умер. Нападающий перечислял деньги на его лечение, но болезнь победила. Правда, и с Питером у них были сложные отношения. Тот вместе с еще одним братом Колой приехали к Эммануэлю в Монако, когда тот только начинал свое футбольное восхождение. Братья хотели взять в долг на открытие автобизнеса. Эммануэль попросил их подождать до следующей зарплаты, но в итоге те подставили к его горлу нож.

После смерти Питера ситуация в семье не изменилась. Эммануэль купил Коле билет на похороны их брата, но тот отказался прилететь, чтобы не видеть родственника. Позже футболист признался, как все эти конфликты заставляли его думать о суициде: «Я много раз думал о том, чтобы убить себя. Трудно терпеть, когда работаешь изо всех сил, чтобы вытащить семью из бедности, а они все равно настроены против тебя».

Но при этом сегодня Адебайор – лучший бомбардир «Истанбула» (уже девять голов в этом сезоне). Эммануэль отгружает хет-трик в стамбульском дерби и доказывает, что и в 33 года можно очнуться, перезапустив карьеру.

И что дальше?

Команде необходимо усиление нескольких позиций – тогда есть надежда на то, что клуб станет чемпионом Турции уже в этом сезоне. Хотя у «Истанбула» пока крайне низкий потенциал на международной арене. Летом команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч «Севилье», а затем не вышла из посредственной группы в Лиге Европы, пропустив вперед «Брагу» и «Лудогорец».

Безусловно, нужны еще большие финансовые вливания. В октябре прошла информация, что компания beIN Sports, которая приобрела на пять лет права на показ игр чемпионата Турции, может заодно выкупить «Истанбул». При этом сама контора принадлежит арабскому владельцу «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи. В Стамбуле отнеслись к информации с осторожностью и без комментариев.

При этом специалисты сравнивают «Истанбул» с «Лестером», но это не совсем правильно. «Лестер» и до прыжка наверх был клубом с историей и твердой фанбазой. А вот Башакшехир − это молодой район Стамбула, которому нет и десяти лет с момента официального формирования. Поэтому местный клуб взрослеет одновременно со всей территорией. «Еще пару лет назад на нас ходило по 100 фанатов на игру. Почти все наши болельщики – это студенты, которые следят за командой не из-за любви к ней, а в знак протеста «Галатасараю» и «Бешикташу», − говорит директор клуба Мустафа Эрогут.

Создание армии болельщиков – слишком долгий процесс, но когда появятся первые серьезные успехи, то зрители регулярно будут наполнять 18-тысячную арену. А пока руководство «Истанбула» просит сравнивать их клуб не с «Лестером», а с «Саутгемптоном». В Башакшехире стремятся к тому, чтобы в будущем не покупать звезд, а выращивать их у себя.