Похоже, мы нашли самый странный клуб мира. Там платят фанатам и живут ради мести

А еще их рекламирует Роналдиньо.

Летом 2018-го в Египте появилась новая команда – Pyramids FC. В первое трансферное окно «Пирамиды» подписали 23 футболистов и суммарно потратили на трансферы 40 миллионов евро. Для Египта это огромная сумма, остальные клубы тратят значительно меньше. Например, чемпион Египта прошлого сезона «Аль-Ахли» в 2018-м заплатил 9,45 миллионов евро, а «Замалек», который лидирует в чемпионате сейчас, – всего 3 миллиона.

«Пирамиды» удивили не только кучей трансферов. Летом клуб открыл собственный телеканал Pyramids TV. А еще запустил громкую рекламную компанию, в которой участвовал даже Роналдиньо.

На ютубе есть ролик, где бразилец с эмблемой «Пирамид» на пиджаке под пафосную музыку рассказывает о новом клубе. Это видео посмотрели 4 миллиона раз.

Что за клуб?

«Пирамиды» – это бывший клуб «Алассьете Спорт» из города Азьют. Он появился в 2008 году и играл во второй египетской лиге. В 2014 году поднялся в высший дивизион, но с тех пор ничего интересного не показывал.

В 2018-м клуб поменял название, логотип и даже город – «Пирамиды» из Азьюта переехали в столицу Египта Каир.

Маскот и варианты логотипа клуба «Пирамиды»

Такие резкие перемены начались с приходом нового владельца – саудовского миллионера Турки Аль аш-Шейха.

Что за владелец?

Турки Аль аш-Шейх – один из самых влиятельных саудовцев в футболе. Он министр спорта Саудовской Аравии и хороший друг наследника престола Мухаммеда. Летом про него писали даже в российских СМИ. После того, как Россия выиграла у Саудовской Аравии на чемпионате мира, Аль аш-Шейх раскритиковал футболистов и говорил, что сборная не показала даже 5% того, что от нее ожидали. Он взял всю вину за провал на себя, но в отставку не подал.

Примерно в это же время Аль аш-Шейх купил «Алассьете Спорт», переименовал его в «Пирамиды» и начал делать самый необычный клуб в истории Египта.

Арабские СМИ писали, что Аль аш-Шейх даже платит болельщикам деньги, чтобы те ходили на матчи «Пирамид» и поднимали посещаемость.

Зачем влиятельный арабский миллиардер вкладывается в египетский футбол, пока другие шейхи инвестируют в крупные европейские лиги? Авторы ютуб-канала Tifo Football говорят, что все дело в уважении и желании отомстить.

«Пирамиды» против «Аль-Ахли»

До покупки «Пирамид» Аль аш-Шейх был связан с другим египетским клубом – чемпионом прошлого сезона «Аль-Ахли». Вы наверняка слышали об этой команде – ее называют самой известной и титулованной в Африке.

Так вот, несмотря на победы, титулы и большую базу фанатов, «Аль-Ахли» последние годы тонул в долгах. И поэтому попросил финансовой помощи у Турки Аль аш-Шейха. Миллиардер согласился и взамен получил должность почетного президента клуба.

Турки аль аш-Шейх на встрече с руководством «Аль-Ахли»

Но быстро со всеми переругался. Как пишет арабское футбольное издание Babagol, фанаты «Аль-Ахли» рассчитывали, что шейх привезет им знаменитого аргентинского тренера Рамона Диаса, но интересы родной Саудовской Аравии оказались для Аль аш-Шейха важнее, поэтому Диас поехал тренировать команду «Аль-Хиляль» из Саудовской Про-лиги.

Египтяне разозлились на почетного президента. И тогда из футбольного конфликт превратился в политически и национальный. В конце нулевых Египет был сильнейшим государством на Ближнем Востоке, но потерял этот статус после революции и затянувшегося экономического кризиса. Сейчас самой успешной и богатой страной в регионе стала Саудовская Аравия, что, конечно, египтянам не нравится.

Поэтому после истории с Рамоном Диасом болельщики «Аль-Ахли» развернули протестную кампанию против саудовского шейха и заставили его уйти. Аль аш-Шейх очень обиделся, заявил, что потратил на клуб 13 миллионов евро и даже собирался вернуть их через суд.

«Я разочарован тем, как неуважительно отнеслись ко мне фанаты «Аль-Ахли», несмотря на то, что я хотел им помочь», – писал Аль аш-Шейх у себя в фейсбуке.

А через 2 недели саудовец купил другой египетский клуб, переименовал его в «Пирамиды» и перевез в Каир – город, в котором играет «Аль-Ахли».

Что сейчас?

В египетской Премьер-лиге появилось новое удивительное дерби. В этом сезоне «Пирамиды» и «Аль-Ахли» играют очень ровно и идут в таблице на втором и третьем месте. С помощью «Пирамид» Турки Аль аш-Шейх пытается отомстить «Аль-Ахли» и его болельщикам.

Забавно, что с 2019 года шейх назначил главным тренером «Пирамид» Рамона Диаса. Того самого, из-за которого весь этот конфликт и начался.