Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Кубок Африканских Наций 2010 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Англии 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Англии 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Африканских Наций 2008 Кубок РЖД 2008 Лига Чемпионов 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Кубок Английской Лиги 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Суперкубок Англии 2007