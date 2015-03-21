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Майкл Эссьен
Статистика
Майкл Эссьен - статистика
Завершил карьеру
3 декабря 1982 (43), Аккра
#2 | Полузащитник
177 см | 85 кг
Гана | Франция
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Греция. Суперлига 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
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Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
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Кубок Английской лиги 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Англии 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Африканских Наций 2008
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Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Кубок Английской Лиги 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок Англии 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
13
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
3 : 1
21.03.2015
Кальяри
87' - 120'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
2 : 1
16.03.2015
Милан
1' - 89'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
0 : 0
28.02.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
2 : 0
22.02.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1 : 1
15.02.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3 : 1
07.02.2015
Милан
1' - 90'
33'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
3 : 1
01.02.2015
Парма
46' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
3 : 1
24.01.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
1 : 1
10.01.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
1 : 2
06.01.2015
Сассуоло
1' - 65'
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
0 : 0
20.12.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
2 : 0
14.12.2014
Наполи
85' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
2 : 0
30.11.2014
Удинезе
1' - 71'
54'
71'
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
1 : 1
23.11.2014
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
2 : 2
08.11.2014
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
0 : 2
02.11.2014
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
1 : 1
29.10.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
1 : 1
26.10.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Верона
1 : 3
19.10.2014
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Милан
2 : 0
04.10.2014
Кьево
88' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Чезена
1 : 1
28.09.2014
Милан
71' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
4 : 5
14.09.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
3 : 1
31.08.2014
Лацио
68' - 90'
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