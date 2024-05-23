Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Django Warmerdam - статистика

Завершил карьеру
#4 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
Утрехт
3 : 1
23.05.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Спарта
2 : 1
19.05.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Твенте
2 : 1
09.03.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Спарта
1 : 1
02.03.2024
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
НЕК
2 : 0
24.02.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Спарта
4 : 2
17.02.2024
Экселсиор
1' - 25'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Фейеноорд
2 : 0
11.02.2024
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Спарта
0 : 2
04.02.2024
Зволле
1' - 73'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
27.01.2024
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
0 : 2
21.01.2024
Гоу Эхед Иглс
83' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фортуна
0 : 2
13.01.2024
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Спарта
2 : 2
17.12.2023
Твенте
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Аякс
2 : 1
09.12.2023
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Хераклес
0 : 1
02.12.2023
Спарта
77' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 2
26.11.2023
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Волендам
1 : 4
12.11.2023
Спарта
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Спарта
1 : 2
05.11.2023
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
2 : 0
28.10.2023
РКС Ваалвейк
80' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
22.10.2023
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Спарта
0 : 4
08.10.2023
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Экселсиор
2 : 1
01.10.2023
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Спарта
1 : 0
24.09.2023
Витесс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
17.09.2023
Спарта
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Спарта
1 : 1
01.09.2023
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
1 : 3
27.08.2023
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Спарта
2 : 2
20.08.2023
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Зволле
1 : 2
12.08.2023
Спарта
1' - 90'
33'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+