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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Спарта
Волендам - Спарта: обзор матча 12 ноября 2023
Волендам
12.11.2023, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
1 : 4
Завершен
Спарта
13'
M. de Haan
6'
Б. Вриндс
42'
Д. Китолано
87'
Б. Вриндс
90+1'
А. Верскуерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Спарта
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
А. Верскуерен
Пас отдал
Т. Лауритсен
90'
+1
Замена
D. Warmerdam
️️️️
Ч. Брим
90'
+1
Замена
Р. Мейсен
️️️️
К. Негли
87'
ГОЛ! 1:3!
Б. Вриндс
Пас отдал
Т. Лауритсен
Замена
Г. Куоль
️️️️
D. Johnson
64'
Замена
Z. Booth
️️️️
Б. Улд-Чих
64'
42'
ГОЛ! 1:2!
Д. Китолано
Пас отдал
Ч. Брим
37'
Желтая карточка
Т. Велтхуйс
ГОЛ! 1:1!
M. de Haan
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вриндс
Пас отдал
Д. Китолано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
4
Дамон Мирани
(К)
ЦЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
8
Milan de Haan
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
79
Darius Johnson
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Спарта
1
Ник Олий
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Барт Вриндс
(К)
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
10
Камиль Негли
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
2
Deron Payne
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
23
Zach Booth
ЦП
48
Bram van de Wiel
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
3-2-2-3
1
Бакхаус
5
Бенамар
3
Флинт
4
Мирани
27
Кокс
2
Буур
6
Твигт
8
21
Мюрен
79
77
Улд-Чих
4-3-3
1
Олий
2
Бакари
3
Вриндс
4
Велтхуйс
5
ван дер Куст
18
Де Гузман
16
Китолано
24
Верскуерен
9
Лауритсен
7
Брим
10
Негли
77
Улд-Чих
23
23
77
Улд-Чих
79
36
Куоль
36
Куоль
79
10
Негли
3
Мейсен
3
Мейсен
10
Негли
7
Брим
4
4
7
Брим
Остались в запасе
Волендам
Спарта
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
2
Deron Payne
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
48
Bram van de Wiel
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
5
Метинью
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
28
Agustin Anello
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
2
Deron Payne
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
48
Bram van de Wiel
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
5
Метинью
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
28
Agustin Anello
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Волендам - Спарта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Richard Martens, Netherlands
Стадион:
Kras Stadion, Volendam
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