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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Зволле
Спарта - Зволле: обзор матча 04 февраля 2024
Спарта
04.02.2024, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
0 : 2
Завершен
Зволле
26'
Т. Лам
70'
Д. ван ден Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Зволле
85'
Желтая карточка
О. Веланас
85'
Замена
А. Эль-Аззузи
️️️️
Ю. Намли
Замена
Д. ван дер Куст
️️️️
М. Эрдхуйзен
74'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
П. Клемент
73'
Замена
Р. Мейсен
️️️️
D. Warmerdam
73'
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. ван ден Берг
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
Ч. Брим
67'
Замена
К. Негли
️️️️
К. Сайто
61'
53'
Желтая карточка
K. de Rooij
51'
Замена
K. de Rooij
️️️️
B. Van Polen
26'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лам
Пас отдал
Д. ван ден Берг
Желтая карточка
М. Эрдхуйзен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
3
Барт Вриндс
(К)
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
24
Арно Верскуерен
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
10
Сунсуке Мито
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
2
Bram Van Polen
(К)
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Спарта
33
Kaylen Reitmaier
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
14
Rayvien Rosario
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
17
A. Fontana
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
3-3-4
1
Олий
3
Вриндс
44
Эрдхуйзен
2
Бакари
24
Верскуерен
16
Китолано
24
Клемент
10
Мито
4
7
Брим
14
Сайто
3-3-1-3
1
4
Керстен
3
Лам
3
Гарсия МакНалти
34
Фихтингер
34
ван ден Берг
7
Намли
18
Веланас
23
9
Ти
2
44
Эрдхуйзен
5
ван дер Куст
5
ван дер Куст
44
Эрдхуйзен
4
3
Мейсен
3
Мейсен
4
24
Клемент
18
Де Гузман
18
Де Гузман
24
Клемент
14
Сайто
10
Негли
10
Негли
14
Сайто
7
Брим
9
Лауритсен
9
Лауритсен
7
Брим
7
Намли
34
Эль-Аззузи
34
Эль-Аззузи
7
Намли
2
22
22
2
Остались в запасе
Спарта
Зволле
33
Kaylen Reitmaier
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Метинью
ЦП
14
Rayvien Rosario
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
17
A. Fontana
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
33
Kaylen Reitmaier
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Метинью
ЦП
14
Rayvien Rosario
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
17
A. Fontana
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча Спарта - Зволле
1
2
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
13
3
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
529
405
Сейвы
2
10
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.05
1.49
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Хет Кастеел
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