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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Спарта
Хераклес - Спарта: обзор матча 02 декабря 2023
Хераклес
02.12.2023, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
0 : 1
Завершен
Спарта
62'
Д. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Спарта
90'
+1
Замена
Р. Мейсен
️️️️
М.
Замена
A. Satriano
️️️️
М. Санко
83'
77'
Замена
D. Warmerdam
️️️️
Ч. Брим
Замена
Т. Брунс
️️️️
М. Энгельс
71'
Замена
А. Нанкиши
️️️️
B. Limbombe
71'
Замена
С. Схеперман
️️️️
А. Уахим
70'
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Китолано
Пас отдал
Д. ван дер Куст
Желтая карточка
А. Уахим
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
4
Джастин Хогма
(К)
ЦЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Анас Уахим
АП
8
Марио Энгельс
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Спарта
1
Ник Олий
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Барт Вриндс
(К)
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Метинью
ЦП
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЛВ
10
Томас Брунс
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
16
Jorn Triep
ЦП
8
Педро Алеман
АП
4
Django Warmerdam
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
2-1-1-2-4
1
4
Сонненберг
4
Хогма
3
Викхофф
6
Де Керсмакер
7
Ханссон
8
Уахим
8
Энгельс
12
Роскен
30
Санко
35
4-3-3
1
Олий
2
Бакари
3
Вриндс
4
Велтхуйс
5
ван дер Куст
16
Китолано
18
Де Гузман
5
10
Негли
7
Брим
9
Лауритсен
8
Энгельс
10
Брунс
10
Брунс
8
Энгельс
8
Уахим
32
Схеперман
32
Схеперман
8
Уахим
35
17
Нанкиши
17
Нанкиши
35
30
Санко
31
31
30
Санко
5
3
Мейсен
3
Мейсен
5
7
Брим
4
4
7
Брим
Остались в запасе
Хераклес
Спарта
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
16
Jorn Triep
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Jesse Bal
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
16
Jorn Triep
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Jesse Bal
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Статистика матча Хераклес - Спарта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Van de Graaf, Netherlands
Стадион:
Erve Asito, Almelo
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