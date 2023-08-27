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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Спарта
Херенвен - Спарта: обзор матча 27 августа 2023
Херенвен
27.08.2023, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
1 : 3
Завершен
Спарта
71'
П. Бохневич
34'
Т. Лауритсен
53'
К. Сайто
62'
К. Сайто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Спарта
Красная карточка
Т. Хайе
90'
+4
90'
+1
Замена
П. Клемент
️️️️
А. Верскуерен
90'
Замена
Ч. Брим
️️️️
Т. Лауритсен
89'
Замена
К. Негли
️️️️
К. Сайто
Замена
M. Witteveen
️️️️
Й. Николаеску
89'
77'
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
Ч. Наннели
77'
Замена
Д. Халл
️️️️
Х. Али
77'
ГОЛ! 1:3!
П. Бохневич
Пас отдал
О. Сахрауи
71'
62'
ГОЛ! 0:3!
К. Сайто
Замена
Л. Броуверс
️️️️
С. Ольссон
62'
53'
ГОЛ! 0:2!
К. Сайто
34'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лауритсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Спарта
1
Ник Олий
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
4
Django Warmerdam
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
12
Дензел Халл
ПЗ
20
Лук Броуверс
ОП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Педро Алеман
АП
10
Камиль Негли
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
3-3-3-1
44
Нопперт
15
Али
4
Бохневич
6
ван Оттеле
19
Хайе
8
Тахири
10
Ольссон
11
Сахрауи
27
Келерт
7
Наннели
98
Николаеску
3-3-1-3
1
Олий
2
Бакари
4
Велтхуйс
3
Вриндс
16
Китолано
18
Де Гузман
24
Верскуерен
32
ван Крой
9
Лауритсен
14
Сайто
4
15
Али
12
Халл
12
Халл
15
Али
10
Ольссон
20
Броуверс
20
Броуверс
10
Ольссон
98
Николаеску
25
25
98
Николаеску
7
Наннели
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
7
Наннели
18
Де Гузман
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
18
Де Гузман
24
Верскуерен
24
Клемент
24
Клемент
24
Верскуерен
14
Сайто
10
Негли
10
Негли
14
Сайто
9
Лауритсен
7
Брим
7
Брим
9
Лауритсен
Остались в запасе
Херенвен
Спарта
13
Mickey van der Hart
ВР
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
8
Педро Алеман
АП
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
8
Педро Алеман
АП
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Херенвен - Спарта
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
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