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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - НЕК
Спарта - НЕК: обзор матча 01 сентября 2023
Спарта
01.09.2023, пятница, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
1 : 1
Завершен
НЕК
81'
Д. Китолано (П)
56'
Д. Пропер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - НЕК
Замена
M. Yüksel
️️️️
К. Негли
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Китолано
81'
75'
Замена
Б. Дост
️️️️
К. Огава
70'
Желтая карточка
Р. Гонсалес
65'
Желтая карточка
Ю. Бас
Замена
Ч. Брим
️️️️
А. Верскуерен
62'
Замена
П. Клемент
️️️️
Д. Де Гузман
62'
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пропер
46'
Замена
М. Росс
️️️️
Б. Нуйтинк
45'
Замена
С. Хансен
️️️️
Б. Перейра
Желтая карточка
А. Верскуерен
16'
8'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Педро Алеман
АП
28
Agustin Anello
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
17
Mehmet Yüksel
ЦФ
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
17
Нилс Россен
АП
43
Педру Маркеш
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
3-3-4
1
Олий
4
Велтхуйс
3
Вриндс
2
Бакари
16
Китолано
18
Де Гузман
24
Верскуерен
4
9
Лауритсен
14
Сайто
10
Негли
3-2-1-2-2
24
Силлессен
17
Нуйтинк
24
Вердонк
3
Сандлер
18
Перейра
15
Бас
6
Пропер
7
Ларсен
8
Маттссон
9
Огава
10
Гонсалес
18
Де Гузман
24
Клемент
24
Клемент
18
Де Гузман
24
Верскуерен
7
Брим
7
Брим
24
Верскуерен
10
Негли
17
17
10
Негли
17
Нуйтинк
2
Росс
2
Росс
17
Нуйтинк
9
Огава
12
Дост
12
Дост
9
Огава
18
Перейра
22
Хансен
22
Хансен
18
Перейра
Остались в запасе
Спарта
НЕК
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
8
Педро Алеман
АП
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
17
Нилс Россен
АП
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
8
Педро Алеман
АП
28
Agustin Anello
ЦФ
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
17
Нилс Россен
АП
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Спарта - НЕК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
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1 : 0
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