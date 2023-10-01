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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Спарта
Экселсиор - Спарта: обзор матча 01 октября 2023
Экселсиор
01.10.2023, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
2 : 1
Завершен
Спарта
73'
А. Загре
90+4'
Т. Пэррот
59'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Спарта
ГОЛ! 2:1!
Т. Пэррот
Пас отдал
Р. Эль-Яакуби
90'
+4
90'
Желтая карточка
Б. Вриндс
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Н. Аграфиотис
82'
82'
Замена
М.
️️️️
Д. Де Гузман
Желтая карточка
А. Загре
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Загре
Пас отдал
Н. Аграфиотис
73'
Замена
Л. Лабру
️️️️
К. Дриух
71'
Замена
O. Uddenäs
️️️️
Д. Санчес-Фернандес
71'
59'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Гузман
Пас отдал
Д. ван дер Куст
Желтая карточка
К. Дриух
45'
Замена
С. Сеймор
️️️️
С. Ньюпорт
32'
Желтая карточка
Р. Эль-Яакуби
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
6
Юлиан Бас
ЛВ
14
Сиссе Сандра
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Спарта
1
Ник Олий
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
3-2-3-2
1
ван Гассел
2
Хореманс
16
Ньюпорт
4
92
Загре
32
Эль-Яакуби
6
Бас
14
Сандра
24
Дриух
25
Аграфиотис
30
Санчес-Фернандес
4-3-3
1
Олий
2
Бакари
4
Велтхуйс
3
Вриндс
5
ван дер Куст
24
Клемент
18
Де Гузман
16
Китолано
7
Брим
28
9
Лауритсен
16
Ньюпорт
34
Сеймор
34
Сеймор
16
Ньюпорт
30
Санчес-Фернандес
10
10
30
Санчес-Фернандес
24
Дриух
7
Лабру
7
Лабру
24
Дриух
25
Аграфиотис
19
Пэррот
19
Пэррот
25
Аграфиотис
18
Де Гузман
5
5
18
Де Гузман
Остались в запасе
Экселсиор
Спарта
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
93
Richie Omorowa
ЦФ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
9
Jesse Bal
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Экселсиор - Спарта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
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