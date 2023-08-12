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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Спарта
Зволле - Спарта: обзор матча 12 августа 2023
Зволле
12.08.2023, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
1 : 2
Завершен
Спарта
82'
Л. Ти
13'
С. Керстен (АГ)
70'
Т. Лауритсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Спарта
Желтая карточка
А. Веллиос
90'
+4
85'
Замена
Р. Мейсен
️️️️
П. Клемент
85'
Замена
Ч. Брим
️️️️
Т. Лауритсен
ГОЛ! 1:2!
Л. Ти
Пас отдал
С. Керстен
82'
Замена
Л. Ти
️️️️
Д. ван ден Берг
74'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Ю. Намли
74'
72'
Замена
К. Негли
️️️️
Д. Китолано
70'
ГОЛ! 0:2!
Т. Лауритсен
Пас отдал
А. Верскуерен
68'
Желтая карточка
С. Бакари
Замена
Н. Серрано
️️️️
Т. Лам
63'
58'
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
Д. Де Гузман
57'
Желтая карточка
Д. Китолано
55'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Замена
D. Bobson
️️️️
Л. Чиборра
46'
33'
Желтая карточка
D. Warmerdam
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Керстен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
7
Юнес Намли
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
2
Bram Van Polen
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Спарта
1
Ник Олий
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
4
Django Warmerdam
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Зволле
41
Duke Verduin
ВР
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
34
Ник Фихтингер
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
17
Mehmet Yüksel
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
3-3-4
1
4
Керстен
3
Лам
5
ван Хинтум
25
Чиборра
10
Бурместер
7
Намли
2
9
Дрейф
23
34
ван ден Берг
3-4-1-2
1
Олий
2
Бакари
4
Велтхуйс
3
Вриндс
18
Де Гузман
24
Верскуерен
24
Клемент
16
Китолано
32
ван Крой
9
Лауритсен
4
25
Чиборра
16
16
25
Чиборра
3
Лам
22
Серрано
22
Серрано
3
Лам
34
ван ден Берг
9
Ти
9
Ти
34
ван ден Берг
7
Намли
27
Веллиос
27
Веллиос
7
Намли
24
Клемент
3
Мейсен
3
Мейсен
24
Клемент
18
Де Гузман
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
18
Де Гузман
16
Китолано
10
Негли
10
Негли
16
Китолано
9
Лауритсен
7
Брим
7
Брим
9
Лауритсен
Остались в запасе
Зволле
Спарта
41
Duke Verduin
ВР
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
17
Mehmet Yüksel
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
41
Duke Verduin
ВР
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
17
Mehmet Yüksel
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Зволле - Спарта
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
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