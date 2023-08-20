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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Фейеноорд
Спарта - Фейеноорд: обзор матча 20 августа 2023
Спарта
20.08.2023, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
2 : 2
Завершен
Фейеноорд
40'
Ч. Брим
54'
Ч. Брим
77'
С. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Фейеноорд
Желтая карточка
Д. ван Мюллем
90'
+2
89'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
К. Тимбер
Замена
П. Клемент
️️️️
Д. Китолано
83'
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
В. ван Крой
83'
77'
ГОЛ! 2:1!
С. Хименес
Пас отдал
И. Пайшао
Замена
Р. Мейсен
️️️️
Ч. Брим
74'
66'
Замена
Я. Минте
️️️️
К. Хартман
66'
Замена
А. Уэда
️️️️
К. Стенгс
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
Д. Де Гузман
65'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Брим
Пас отдал
В. ван Крой
54'
46'
Замена
Г. Траунер
️️️️
Т. Белен
Желтая карточка
В. ван Крой
42'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Брим
Пас отдал
Д. Де Гузман
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
14
Коки Сайто
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
3
Томас Белен
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
37
Mannou Berger
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
44
Лео Сауэр
ЦФ
3-3-1-3
1
Олий
3
Вриндс
4
Велтхуйс
2
Бакари
18
Де Гузман
24
Верскуерен
16
Китолано
32
ван Крой
7
Брим
4
14
Сайто
3-3-3-1
1
Велленройтер
2
Гертрейда
17
Ганцко
3
Хартман
3
Белен
27
Виффер
23
Тимбер
14
Стенгс
11
Джаханбакш
14
Пайшао
29
Хименес
7
Брим
3
Мейсен
3
Мейсен
7
Брим
18
Де Гузман
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
18
Де Гузман
16
Китолано
24
Клемент
24
Клемент
16
Китолано
32
ван Крой
9
Лауритсен
9
Лауритсен
32
ван Крой
3
Белен
18
Траунер
18
Траунер
3
Белен
23
Тимбер
24
Дилросун
24
Дилросун
23
Тимбер
3
Хартман
11
Минте
11
Минте
3
Хартман
14
Стенгс
18
Уэда
18
Уэда
14
Стенгс
Остались в запасе
Спарта
Фейеноорд
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
10
Камиль Негли
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
31
Константинос Лампру
ВР
37
Mannou Berger
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
44
Лео Сауэр
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
10
Камиль Негли
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
37
Mannou Berger
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
44
Лео Сауэр
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Спарта - Фейеноорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
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