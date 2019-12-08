|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2020
|86' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|22.02.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Монако (Монако)
|08.02.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|3:3
|Нант (Нант)
|05.02.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|2:0
|Дижон (Дижон)
|01.02.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|3:0
|Брест (Брест)
|25.01.2020
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|12.01.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|21.12.2019
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:2
|Метц (Метц)
|14.12.2019
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|08.12.2019
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|50'
|04.12.2019
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|30.11.2019
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|09.11.2019
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|01.11.2019
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:1
|ПСЖ (Париж)
|26.10.2019
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:0
|Дижон (Дижон)
|19.10.2019
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|05.10.2019
|79' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:0
|Страсбур (Страсбур)
|24.09.2019
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|14.09.2019
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Ним (Ним)
|31.08.2019
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|2:0
|Дижон (Дижон)
|24.08.2019
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Бордо (Бордо)
|17.08.2019
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Дижон (Дижон)