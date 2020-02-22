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Флоран Бальмон
Статистика
Флоран Бальмон - статистика
Завершил карьеру
2 февраля 1980 (46)
#15 | Полузащитник
167 см | 64 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Франции 2011
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дижон
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 26 тур
Дижон
1 : 1
22.02.2020
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Дижон
3 : 3
08.02.2020
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ним
2 : 0
05.02.2020
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Дижон
3 : 0
01.02.2020
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монпелье
2 : 1
25.01.2020
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1 : 0
12.01.2020
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2 : 2
21.12.2019
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Амьен
1 : 1
14.12.2019
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Нант
1 : 0
08.12.2019
Дижон
1' - 90'
50'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
2 : 2
04.12.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
1 : 0
30.11.2019
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Дижон
2 : 1
23.11.2019
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
1 : 0
09.11.2019
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Дижон
2 : 1
01.11.2019
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2 : 0
26.10.2019
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
0 : 0
19.10.2019
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
1 : 0
05.10.2019
Страсбур
79' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
0 : 0
24.09.2019
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
21.09.2019
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
0 : 0
14.09.2019
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
2 : 0
31.08.2019
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0 : 2
24.08.2019
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
1 : 0
17.08.2019
Дижон
Был в запасе
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