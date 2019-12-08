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    Флоран Бальмон - статистика

    Полузащитник
    Имя Флоран
    Фамилия Бальмон
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 февраля 1980 (43 года)
    Рост 167
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.03.2020 86' -90' Дижон (Дижон) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    22.02.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:1 Монако (Монако)
    08.02.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 3:3 Нант (Нант)
    05.02.2020 Был в запасе Ним (Ним) 2:0 Дижон (Дижон)
    01.02.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 3:0 Брест (Брест)
    25.01.2020 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:1 Дижон (Дижон)
    12.01.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:0 Лилль (Лилль)
    21.12.2019 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:2 Метц (Метц)
    14.12.2019 1' -90' Амьен (Амьен) 1:1 Дижон (Дижон)
    08.12.2019 1' -90' Нант (Нант) 1:0 Дижон (Дижон)
    50'
    04.12.2019 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    30.11.2019 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Дижон (Дижон)
    23.11.2019 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:1 Ренн (Ренн)
    09.11.2019 1' -90' Монако (Монако) 1:0 Дижон (Дижон)
    01.11.2019 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:1 ПСЖ (Париж)
    26.10.2019 Был в запасе Брест (Брест) 2:0 Дижон (Дижон)
    19.10.2019 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Дижон (Дижон)
    05.10.2019 79' -90' Дижон (Дижон) 1:0 Страсбур (Страсбур)
    24.09.2019 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:0 Марсель (Марсель)
    21.09.2019 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Дижон (Дижон)
    14.09.2019 1' -90' Дижон (Дижон) 0:0 Ним (Ним)
    31.08.2019 Был в запасе Анжер (Анжер) 2:0 Дижон (Дижон)
    24.08.2019 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:2 Бордо (Бордо)
    17.08.2019 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:0 Дижон (Дижон)
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