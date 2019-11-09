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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Дижон
Монако - Дижон: обзор матча 09 ноября 2019
Монако
09.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 0
Завершен
Дижон
42'
А. Головин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Дижон
Желтая карточка
А. Головин
50'
ГОЛ! 1:0!
А. Головин
Пас отдал
И. Слимани
42'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Дижон
23
Матеус Перейра
ЦП
28
Бриан Сумаре
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
4-1-3-2
23
Леком
15
Глик
3
Марипан
5
Бадьяшиль
39
Хенрикс
15
Силва
23
Диаш
10
Головин
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
19
Слимани
3-4-1-2
1
Гомис
6
Лаутоа
5
Экюэль-Манга
37
Мендиль
12
Лойодиче
20
Амалфитано
22
Ндонг
15
Бальмон
8
Шуиар
11
Таварес
29
Кадис
Остались в запасе
Монако
Дижон
7
Анри Оникуру
ЛВ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
27
Налдо
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
23
Матеус Перейра
ЦП
28
Бриан Сумаре
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
7
Анри Оникуру
ЛВ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
27
Налдо
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
28
Бриан Сумаре
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Монако - Дижон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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