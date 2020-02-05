Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Дижон
Ним - Дижон: обзор матча 05 февраля 2020
Ним
05.02.2020, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 0
Завершен
Дижон
4'
Я. Бенрау
44'
Н. Ру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Дижон
87'
Желтая карточка
Й. Кадис
ГОЛ! 2:0!
Н. Ру
44'
37'
Желтая карточка
Д. Ндонг
ГОЛ! 1:0!
Я. Бенрау
4'
1'
Желтая карточка
Р. Амалфитано
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Люка До
ОП
25
Тео Валь
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ним
16
Люка Диас
ВР
17
Харис Дулевич
ЛП
11
Ламин Фомба
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
9
Кевен Данке
ЦФ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Бернардони
3
Мигель
18
Мартинес
4
Ландре
29
Пакье
8
До
25
Валь
8
Ферхат
12
Филиппото
45
Бенрау
26
Ру
3-2-2-2
1
Гомис
26
Чафик
5
Экюэль-Манга
6
Лаутоа
20
Амалфитано
22
Ндонг
17
Бальде
8
Шуиар
11
Таварес
45
Мавидиди
Остались в запасе
Ним
Дижон
18
Лука Буаде
ПП
17
Харис Дулевич
ЛП
16
Люка Диас
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
29
Йхондер Кадис
ЦФ
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
18
Лука Буаде
ПП
17
Харис Дулевич
ЛП
16
Люка Диас
ВР
11
Ламин Фомба
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
Остались в запасе
29
Йхондер Кадис
ЦФ
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Бернар Бланкар
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ним - Дижон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
Новости команд
Все
Ним
Дижон
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
2021.05.22 00:48
1
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+