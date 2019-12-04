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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Монпелье
Дижон - Монпелье: обзор матча 04 декабря 2019
Дижон
04.12.2019, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 2
Завершен
Монпелье
2'
Ж. Самбья (АГ)
72'
С. Мавидиди
15'
Ф. Мойе
29'
Т. Саванье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Монпелье
78'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
76'
Желтая карточка
Т. Саванье
ГОЛ! 2:2!
С. Мавидиди
Пас отдал
Й. Кадис
72'
61'
Желтая карточка
К. Видаль
Желтая карточка
Ф. Чафик
55'
Желтая карточка
Р. Амалфитано
43'
Желтая карточка
Х. Мендиль
34'
29'
ГОЛ! 1:2!
Т. Саванье
Пас отдал
М. Ристич
15'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мойе
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Самбья
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
28
Бриан Сумаре
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Гомис
5
Экюэль-Манга
5
Кулибали
6
Лаутоа
37
Мендиль
26
Чафик
20
Амалфитано
8
Шуиар
17
Бальде
45
Мавидиди
29
Кадис
4-2-1-1-2
28
Рульи
10
Самбья
5
Видаль
4
Хилтон
23
Ристич
13
Шотар
6
Ле Таллек
10
Саванье
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
Остались в запасе
Дижон
Монпелье
23
Матеус Перейра
ЦП
28
Бриан Сумаре
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
2
Арно Суке
ПЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
28
Бриан Сумаре
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Дижон - Монпелье
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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