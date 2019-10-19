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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Дижон
Лион - Дижон: обзор матча 19 октября 2019
Лион
19.10.2019, суббота, 18:30
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 0
Завершен
Дижон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Дижон
70'
Замена
Р. Амалфитано
️️️️
М. Шуиар
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Т. Мендес
62'
58'
Замена
С. Кулибали
️️️️
Н. Агер
55'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Б. Сумаре
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Терье
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
28
Бриан Сумаре
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Лопеш
21
Маршал
6
Марсело
64
Денайе
2
Тете
23
Мендес
29
Тусар
10
Ауа
11
Терье
70
Корне
9
Дембеле
3-2-2-1-2
1
Гомис
6
Лаутоа
5
Экюэль-Манга
21
Агер
2
Альфонс
25
Музинга
28
Сумаре
22
Ндонг
8
Шуиар
11
Таварес
45
Мавидиди
23
Мендес
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
23
Мендес
11
Терье
11
Траоре
11
Траоре
11
Терье
21
Агер
5
Кулибали
5
Кулибали
21
Агер
8
Шуиар
20
Амалфитано
20
Амалфитано
8
Шуиар
28
Сумаре
7
Саммаритано
7
Саммаритано
28
Сумаре
Остались в запасе
Лион
Дижон
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Флоран Бальмон
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Флоран Бальмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Лион - Дижон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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