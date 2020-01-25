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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Дижон
Монпелье - Дижон: обзор матча 25 января 2020
Монпелье
25.01.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 1
Завершен
Дижон
56'
Ф. Мойе
63'
А. Делор
76'
М. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Дижон
76'
ГОЛ! 2:1!
М. Бальде
Пас отдал
Й. Кадис
ГОЛ! 2:0!
А. Делор
Пас отдал
Ф. Мойе
63'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мойе
56'
54'
Вторая желтая
М. Шуиар
Желтая карточка
Д. Конгре
48'
Желтая карточка
А. Делор
33'
19'
Желтая карточка
М. Шуиар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монпелье
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
28
Бриан Сумаре
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
4-1-2-1-2
28
Рульи
8
Ойонго
4
Хилтон
3
Конгре
2
Суке
6
Ле Таллек
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
3-2-2-2
1
Гомис
26
Чафик
6
Лаутоа
5
Экюэль-Манга
20
Амалфитано
22
Ндонг
17
Бальде
8
Шуиар
45
Мавидиди
11
Таварес
Остались в запасе
Монпелье
Дижон
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
19
Сулейман Камара
ЦФ
28
Бриан Сумаре
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
28
Бриан Сумаре
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Монпелье - Дижон
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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