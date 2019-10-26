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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Дижон
Брест - Дижон: обзор матча 26 октября 2019
Брест
26.10.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 0
Завершен
Дижон
49'
П. Ласн
52'
Д. Бен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Дижон
Красная карточка
Д. Бен
70'
ГОЛ! 2:0!
Д. Бен
Пас отдал
Й. Кур
52'
ГОЛ! 1:0!
П. Ласн
Пас отдал
Г. Шарбонье
49'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ВР
30
Готье Ларсоннер
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Брест
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
5
Закария Диалло
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
28
Бриан Сумаре
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
3-1-3-1-1
21
Кастеллетто
24
Бааль
32
Бен
33
Фоссюрье
6
Ласн
93
Белькебла
8
Кур
22
Баттоккио
7
Грандсир
14
Шарбонье
3-2-2-1-2
1
Гомис
6
Лаутоа
5
Кулибали
5
Экюэль-Манга
26
Чафик
37
Мендиль
23
Перейра
22
Ндонг
17
Бальде
45
Мавидиди
11
Таварес
Остались в запасе
Брест
Дижон
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
5
Закария Диалло
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
29
Йхондер Кадис
ЦФ
28
Бриан Сумаре
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
5
Закария Диалло
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Остались в запасе
29
Йхондер Кадис
ЦФ
28
Бриан Сумаре
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Брест - Дижон
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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