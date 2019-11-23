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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Ренн
Дижон - Ренн: обзор матча 23 ноября 2019
Дижон
23.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
70'
Ф. Саммаритано
82'
М. Шуиар
58'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Ренн
ГОЛ! 2:1!
М. Шуиар
Пас отдал
Ф. Саммаритано
82'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Саммаритано
Пас отдал
М. Альфонс
70'
Желтая карточка
Д. Ндонг
67'
58'
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
20'
Желтая карточка
А. Эну
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
23
Матеус Перейра
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
11
Рафинья
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Дижон
28
Бриан Сумаре
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
17
Мама Бальде
ПВ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Джордан
ЦФ
4-4-1-1
1
Гомис
6
Лаутоа
5
Экюэль-Манга
2
Альфонс
26
Чафик
23
Перейра
12
Лойодиче
22
Ндонг
20
Амалфитано
8
Шуиар
11
Таварес
3-2-1-1-3
16
Менди
3
Да Силва
25
Гелин
23
Наньон
14
Траоре
21
Морель
19
Гренье
20
дель Кастильо
99
Ньянг
23
Эну
11
Рафинья
Остались в запасе
Дижон
Ренн
28
Бриан Сумаре
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
28
Бриан Сумаре
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Дижон - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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