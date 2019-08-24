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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Бордо
Дижон - Бордо: обзор матча 24 августа 2019
Дижон
24.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 2
Завершен
Бордо
11'
Х. У-Джо
47'
Л. Бенито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Бордо
90'
+1
Желтая карточка
Б. Костиль
69'
Желтая карточка
Э. Кватен
47'
ГОЛ! 0:2!
Л. Бенито
Пас отдал
Э. Кватен
11'
ГОЛ! 0:1!
Х. У-Джо
Пас отдал
С. Калу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
17
Мама Бальде
ПВ
14
Жюль Кейта
ПВ
Главный тренер
Давид Линарес
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
94
Отавио
ОП
14
Орельен Чуамени
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
28
Бриан Сумаре
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
19
Тома Башич
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
3-2-2-3
31
Рунарссон
5
Кулибали
2
Альфонс
5
Экюэль-Манга
25
Музинга
6
Лаутоа
22
Ндонг
20
Амалфитано
17
Бальде
7
Саммаритано
14
Кейта
3-4-1-2
56
Костиль
17
Мешер
6
Косиельни
23
Пабло
22
Кватен
94
Отавио
14
Чуамени
23
Бенито
90
Калу
16
У-Джо
12
де Превилль
Остались в запасе
Дижон
Бордо
28
Бриан Сумаре
ЦП
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Альфред Гомис
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
40
Франсуа Камано
ЛВ
45
Яссин Бенрау
АП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
19
Тома Башич
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
28
Бриан Сумаре
ЦП
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Альфред Гомис
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
45
Яссин Бенрау
АП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
19
Тома Башич
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Дижон - Бордо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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