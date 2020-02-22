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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Монако
Дижон - Монако: обзор матча 22 февраля 2020
Дижон
22.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Монако
56'
М. Бальде
79'
Г. Марипан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Монако
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
90'
79'
ГОЛ! 1:1!
Г. Марипан
ГОЛ! 1:0!
М. Бальде
56'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Дижон
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-2-2-2
31
Рунарссон
37
Мендиль
21
Агер
5
Экюэль-Манга
26
Чафик
22
Ндонг
20
Амалфитано
8
Шуиар
7
Саммаритано
11
Таварес
45
Мавидиди
4-1-2-3
23
Леком
2
Агилар
3
Марипан
5
Бадьяшиль
97
Балло-Туре
8
Бакайоко
24
Фофана
15
Силва
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
19
Слимани
Остались в запасе
Дижон
Монако
29
Йхондер Кадис
ЦФ
17
Мама Бальде
ПВ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
14
Орельен Чуамени
ОП
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
29
Йхондер Кадис
ЦФ
17
Мама Бальде
ПВ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
Остались в запасе
14
Орельен Чуамени
ОП
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Дижон - Монако
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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