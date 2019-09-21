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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Дижон
Ницца - Дижон: обзор матча 21 сентября 2019
Ницца
21.09.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 1
Завершен
Дижон
29'
К. Дольберг
47'
Ю. Аталь
22'
Ж. Таварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Дижон
89'
Желтая карточка
В. Лаутоа
86'
Желтая карточка
Р. Амалфитано
Желтая карточка
М. Сарр
73'
Желтая карточка
Ю. Аталь
61'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Аталь
Пас отдал
П. Лис-Мелу
47'
44'
Желтая карточка
Н. Агер
ГОЛ! 1:1!
К. Дольберг
Пас отдал
А. Унас
29'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Таварес
Пас отдал
Д. Ндонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
26
Фуад Чафик
ПЗ
28
Бриан Сумаре
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
3-2-3-1-1
44
Бенитес
34
Н'Соки
3
Пельмар
13
Коли
20
Аталь
13
Бюрнер
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
11
Лусамба
96
Унас
9
Дольберг
3-2-2-1-2
1
Гомис
6
Лаутоа
21
Агер
5
Экюэль-Манга
2
Альфонс
37
Мендиль
23
Перейра
22
Ндонг
8
Шуиар
45
Мавидиди
11
Таварес
Остались в запасе
Ницца
Дижон
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
26
Фуад Чафик
ПЗ
28
Бриан Сумаре
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Флоран Бальмон
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
28
Бриан Сумаре
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Флоран Бальмон
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Ницца - Дижон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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