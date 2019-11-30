Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Дижон
Лилль - Дижон: обзор матча 30 ноября 2019
Лилль
30.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Дижон
45+6'
В. Осимхен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Дижон
Желтая карточка
Рейнилду
80'
51'
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Осимхен
45'
+6
Желтая карточка
Ж. Пье
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Матеус Перейра
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
17
Рейнилду
6
Габриэль
6
Фонте
26
Пье
8
Саншеш
8
Шека
19
Бамба
97
Языджи
93
Иконе
45
Осимхен
3-2-1-2-2
1
Гомис
2
Альфонс
5
Экюэль-Манга
5
Кулибали
26
Чафик
6
Лаутоа
22
Ндонг
17
Бальде
8
Шуиар
45
Мавидиди
29
Кадис
Остались в запасе
Лилль
Дижон
34
Бубакари Сумаре
ОП
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
1
Лео Жардим
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
23
Матеус Перейра
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
20
Ромен Амалфитано
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
1
Лео Жардим
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
20
Ромен Амалфитано
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лилль - Дижон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Дижон
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+