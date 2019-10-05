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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Страсбур
Дижон - Страсбур: обзор матча 05 октября 2019
Дижон
05.10.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Страсбур
38'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Страсбур
Желтая карточка
Й. Кадис
90'
+2
88'
Желтая карточка
С. Митрович
Замена
Й. Кадис
️️️️
М. Шуиар
84'
79'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
И. Сиссоко
Замена
Ф. Бальмон
️️️️
С. Мавидиди
79'
78'
Желтая карточка
И. Сиссоко
74'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Л. Ажорк
64'
Желтая карточка
А. Джику
56'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
С. Прсич
Замена
Р. Амалфитано
️️️️
В. Лаутоа
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Мавидиди
38'
Желтая карточка
Х. Мендиль
36'
Желтая карточка
М. Перейра
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
28
Бриан Сумаре
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Гомис
6
Лаутоа
2
Альфонс
5
Экюэль-Манга
37
Мендиль
21
Агер
23
Перейра
22
Ндонг
8
Шуиар
11
Таварес
45
Мавидиди
3-3-2-1-1
26
Селс
23
Митрович
12
Н'Дур
4
Джику
70
Лала
28
Сиссоко
5
Коне
14
Прсич
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
8
Шуиар
29
Кадис
29
Кадис
8
Шуиар
45
Мавидиди
15
Бальмон
15
Бальмон
45
Мавидиди
6
Лаутоа
20
Амалфитано
20
Амалфитано
6
Лаутоа
28
Сиссоко
27
Беллегард
27
Беллегард
28
Сиссоко
19
Ажорк
10
Да Кошта
10
Да Кошта
19
Ажорк
14
Прсич
35
Мотиба
35
Мотиба
14
Прсич
Остались в запасе
Дижон
Страсбур
28
Бриан Сумаре
ЦП
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Жобар
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
28
Бриан Сумаре
ЦП
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
Остались в запасе
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Дижон - Страсбур
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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