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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Брест
Дижон - Брест: обзор матча 01 февраля 2020
Дижон
01.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 0
Завершен
Брест
3'
М. Бальде
20'
М. Бальде
77'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Брест
ГОЛ! 3:0!
С. Мавидиди
Пас отдал
Р. Амалфитано
77'
63'
Желтая карточка
М. Отре
ГОЛ! 2:0!
М. Бальде
Пас отдал
Ф. Чафик
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Бальде
Пас отдал
Ф. Чафик
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
17
Мама Бальде
ПВ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
28
Бриан Сумаре
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Брест
16
Донован Леон
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
4-2-2-2
1
Гомис
37
Мендиль
6
Лаутоа
5
Экюэль-Манга
26
Чафик
22
Ндонг
20
Амалфитано
7
Саммаритано
17
Бальде
11
Таварес
45
Мавидиди
3-3-3
30
Ларсоннер
33
Фоссюрье
21
Кастеллетто
15
Перро
8
Кур
8
Маньетти
22
Баттоккио
14
Шарбонье
7
Кардона
19
Менди
Остались в запасе
Дижон
Брест
28
Бриан Сумаре
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
6
Поль Ласн
ОП
16
Донован Леон
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
28
Бриан Сумаре
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
6
Поль Ласн
ОП
16
Донован Леон
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Дижон - Брест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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