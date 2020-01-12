Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Лилль
Дижон - Лилль: обзор матча 12 января 2020
Дижон
12.01.2020, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
47'
Ж. Таварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Лилль
71'
Желтая карточка
Д. Брадарич
67'
Вторая желтая
Б. Сумаре
49'
Желтая карточка
Шека
ГОЛ! 1:0!
Ж. Таварес
Пас отдал
М. Бальде
47'
41'
Желтая карточка
Б. Сумаре
Желтая карточка
М. Шуиар
38'
Красная карточка
Х. Мендиль
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
28
Бриан Сумаре
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
4-2-2-2
1
Гомис
37
Мендиль
5
Экюэль-Манга
6
Лаутоа
26
Чафик
20
Амалфитано
22
Ндонг
8
Шуиар
17
Бальде
45
Мавидиди
11
Таварес
4-1-2-1-2
16
Меньян
26
Пье
5
Сумаоро
6
Габриэль
6
Брадарич
34
Сумаре
8
Саншеш
8
Шека
93
Иконе
7
Араухо
45
Осимхен
Остались в запасе
Дижон
Лилль
29
Йхондер Кадис
ЦФ
28
Бриан Сумаре
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
1
Лео Жардим
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
29
Йхондер Кадис
ЦФ
28
Бриан Сумаре
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Остались в запасе
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
1
Лео Жардим
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Дижон - Лилль
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
Новости команд
Все
Дижон
Лилль
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+